Stanovnici Novog Zagreba toplu vodu i grijanje su, umjesto četiri, čekali samo jedan dan. Međutim, puknuće vrelovoda ukazalo je na zabrinjavajuće stanje zagrebačke infrastrukturne.

Hladan je tuš u utorak ujutro dočekao desetke tisuća stanovnika Novog Zagreba. Radnici HEP-a su cijelu noć popravljali vrelovod.

"Radilo je 15-ak ljudi, baš naših vanjskih izvođača. Isto tako, praktički su cijele toplinske mreže bile angažirane", rekao je Jurica Brnas, pomoćnik direktora HEP Toplinarstva.

Zagrepčani su već naviknuli jer bez vode, bilo hladne, bilo tople, ostaju i po nekoliko puta na godinu. No, cijevi kojima dolazi hladna voda odgovornost su gradske tvrtke, dok o cijevima kojima dolazi topla voda brine državna tvrtka.

"To nije posao Grada Zagreba, nego toplinskih mreža. To morate pitati toplinske mreže. To što vi na moja tanana leđa hoćete natovariti da hodam do poda, to vjerojatno zato što me previše volite", rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Do poknuća vrelovoda došlo do lošeg stanja Mosta mladosti?

Ipak, na leđima gradonačelnika Bandića je stanje zagrebačkih mostova, a Mostom mladosti prolazi vrelovod koji je napuknuo.

"Glavni razlog oštećenja cjevovoda nije toliko starost vrelovoda, koliko loše stanje mosta, slijevanje oborinskih voda", rekao je Brnas.

O stanju mosta i planovima za sanaciju htjeli smo razgovarati i s gradskim pročelnikom za prostorno uređenje, no ni na naše inzistiranje nije htio stati pred kamere. Poslao je samo pisani odgovor u kojem tvrdi da most nije uzrok puknuća.

"Puknuće magistralnog vrelovoda koje se dogodilo u zoni Mosta mladosti ne može se dovesti u izravnu vezu sa sustavom oborinske odvodnje na predmetnom cestovnom objektu. Naime, predmetna cijev magistralnog vrelovoda koja opskrbljuje Novi Zagreb je u posljednje vrijeme doživjela višestruke kvarove i puknuća izvan zone Mosta mladosti, što upućuje na to da su se vrelovodne cijevi približile kraju svog projektiranog vijeka eksploatacije", piše u odgovoru Dinka Bilića, pročelnika za prostorno uređenje.

Gradske vlasti ignoriraju i medije i Ministarstvo graditeljstva

Vrelovodi će u sanaciju u iduće četiri godine. Radi se o projektu vrijednom 100 milijuna eura, a HEP čeka rezultate natječaja za sredstva Europske unije.

A mostovi? Grad ne ignorira samo medije, nego i Ministarstvo graditeljstva, koje ih je u tri navrata tražilo plan i program održavanja gradskih mostova. Nisu ga dobili.

"Ako je netko u stručnoj ekspertizi utvrdio 2017., 2016. da je hitno i neodložno potrebno pristupiti sanaciji nekih dijelova mostova, između ostaloga spriječiti prodor vode, korozije koja nastaje u konstrukciji i sve ono što se nalazi ispod konstrukcije kao različitim cjevovodima, a grad na to nije reagirao, a prošle su već tri godine, onda znamo koliki je problem", rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

"Potpuno je jasno tko će bit kriv za prvi nesretni događaj", dodao je.

Problemi su veliki: od osam zagrebačkih mostova, šest treba ozbiljne zahvate. No, nije da se u mostove ne ulaže uopće. U dekorativnu rasvjetu Hendrixovog mosta uloženo je oko pet milijuna kuna, a led lampice na Mostu slobode svijetlit će za oko 21 milijun kuna.

