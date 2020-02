Utorak će obilježiti promijenjivo vrijeme te iznadprosječne temperature. Izmjenjivat će se sunčana i razdoblja s više oblaka u kojima je moguća kratkotrajna kiša. Pred nama je vrlo promjenjiv tjedan. Bit će sunca i kiše, a najpovoljnije izgleda četvrtak. Najveća vjerojatnost za rasprostranjeniju oborinu stoji u petak.

U višim slojevima atmosfere, a iznad našeg područja, uspostavlja se sjeverozapadno strujanje zbog kojeg će vrijeme ovih dana biti dosta promjenjivo sve do vikenda.

Jutro, kao i u ponedjeljak, bit će s malo sunca uz promjenjivu naoblaku. Koja kap kiše moguća je uglavnom u kopnenom području, a češće prema istoku.

Na krajnjem jugu puhat će jugo, u sjevernoj Dalamciji i na sjevernom Jadranu te u kopnenim krajevima jak jugozapadnjak koji će postupno okretati na zapadnjak. Prema kraju dana puhat će sjeverozapadnjak koji će slabjeti. Jutarnja temperatura, na kopnu od 6 do 10, a na moru većinom između 9 i 13 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će se poslijepodne izmjenjivati sunce i oblaci. Uglavnom se očekuje vrijeme bez oborina, ali je moguće malo kiše ponegdje krajem dana. Puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 13 i čak 16 stupnjeva. Vjetar će prema kraju dana gotovo u potpunosti oslabjeti.



Promjenjivo i u Slavoniji i Baranji. Tijekom dana mjestimce je moguće malo kiše. U ovom dijelu Hrvatske bit će iznadprosječno toplo. Poslijepodne će puhati sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 13 do 15 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu trebalo bi biti više sunčana vremena, čak i u gorskoj Hrvatskoj, no s promjenjivom naoblakom. U Gorskom kotaru moguće i malo kiše. Jugozapadnjak će okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana slabjeti. Najviša dnevna temperatura očekuje se na moru oko 16 stupnjeva, a u gorju od 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano vrijeme, a uz promjenjivu naoblaku, malo kiše moguće je ponajprije u unutrašnjosti. Jugo će okrenuti na sjeverozaapdnjak koji će potom slabjeti. Bit će toplo uz temperaturu najmanje 15, češće 16 do čak 18 stupnjeva.



I u nastavku tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme na kopnu. Malo kiše moguće je u srijedu, možda i pokoja pahulja u gorju, dok četvrtak i dalje izgleda najpovoljnije. Petak nam ponovno nosi oborine, a svih dana temperatura će biti nešto iznad prosjeka za sredinu veljače, iako niža nego danas i sutra.



Slično vrijeme očekuje i Jadran. Promjenjivo, s najviše sunčana vremena, obilježit će četvrtak. Kiša je izgledna u petak, a rjeđe u srijedu. Puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, a u četvrtak će prolazno opet biti južine. I na moru će se uz ovakvo vrijeme i idućih dana zadržati iznadprosječno toplo.

