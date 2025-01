I u nastavku tjedna očekuje nas lijepo, ali hladno vrijeme, prava zima. Orkanskih udara može biti i u utorak, potom će postupno slabjeti, ali tek u petak i okrenuti na sjeverozapadni vjetar.

Kako je u prognozi Dnevnika Nove TV rekao meteorolog Darijo Brzoja, još su stoga moguće slabe oborine, ponajprije u Lici i na krajnjem jugu, no ništa značajno. Na moru će i danas biti vjetrovito. Očekuje se jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima u slabljenju prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Zbog olujne bure je DHMZ upalio crveni meteoalarm za područje Kvarnera i Kvarnerića. To znači da je vrijeme u tom području izuzetno opasno. Najjači udari vjetra očekuju se od 65-130 km/h. Žuti meteoalarm na snazi je za Splitsku, Kninsku i Dubrovaču regiju te Južnu Dalmaciju. Za Riječku regiju te Sjevernu i Srednju Dalmaciju na snazi je narančasti meteoalarm.

DHMZ je za srijedu najavio umjereno do pretežno oblačno, u drugom dijelu dana na kopnu povremeno slab snijeg, kojeg nošenog jakim vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu između -1 i 4. Najviša dnevna od -2 do 2, na moru između 6 i 10 °C.

Prema kraju tjedna ponovno djelomice ili pretežno sunčano, stabilno, ujutro mjestimice s maglom. Svih dana i prilično hladno, malo manje tek pred vikend.

