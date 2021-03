Obilježava se Svjetski dan prava potrošača. Osječki centar za potrošače provodi ga pod geslom ''smanjimo bacanje hrane u vrijeme pandemije''. Čine to zato što su za vrijeme prošlogodišnjeg lockdowna u nekoliko dana građani u trgovinama nakupovali velike količine raznih prehrambenih proizvoda koje su poslije bacali.

U Hrvatskoj se u godini baci oko 380 tisuća tona hrane, a najviše hrane i dalje bacaju kućanstva. ''Želimo izaći s nekim jednostavnim savjetima. Razlikovati oznake 'upotrijebiti do' i 'najbolje upotrijebiti do'. Znači kada istekne rok 'upotrijebiti do' hrana se baca jer nije zdravstveno ispravna, a kad istekne rok 'najbolje upotrijebiti do' hrana se može koristiti'', pojasnila je Tanja Popović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača.

Anamarija Krišto apelira na građane da svoj višak hrane preusmjere. ''Stiže nam Uskrs i apeliramo na građane, čak i ako ne možemo izbjeći to silno kupovanje i onog što nam treba i onog što ne, da svoje viškove preusmjerite. Kontaktirajte socijalne samoposluge u vašoj blizini. Donirajte ono što vam ne treba'', savjetovala je Krišto.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr