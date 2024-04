Promijenjivo vrijeme diljem Hrvatske: Stabilizacija se očekuje u drugoj polovici tjedna

Vrijeme će diljem Hrvatske biti dosta promjenjivo, razmjerno svježe, a od dana do dana ovisno, više ili manje suho te uz više ili manje sunčanih razdoblja. Jedna konkretnija stabilizacija, za sad, ne čini se da nam stiže prije druge polovice sljedećeg tjedna.

Nad našim područjem zadržava se vlažan, nestabilan te hladniji zrak, koji će i sljedećih nekoliko dana kružiti iznad našeg dijela Europe pa će stoga i vrijeme na tom području biti nestabilno. Ozbiljnija kiša očekuje se sredinom tjedna, u prvoj polovici bit će promjenjivo, a u drugoj, čini se, sunčanije i vrlo postupno stabilnije i toplije.

Nedjeljno jutro, u kopnenim krajevima dakle, promjenjivo oblačno: na zapadu uglavnom s kraćim sunčanim razdobljima, dok je na istoku moguće i malo kiše. U gorju, prije svega u Lici, lokalno i susnježica.

Duž Jadrana, sutra ipak većinom djelomice sunčano. Puhat će sjeverac, a na moru umjerena do jaka, u početku na mahove i olujna bura, poglavito podno Velebita. Slabjet će sredinom dana i prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 6, u gorju oko nule, a na Jadranu od 5 na sjevernom do 10-ak stupnjeva na južnom dijelu.

Promjenjivo oblačno i većinom suho u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne, s tim da se prema kraju dana ovdje očekuje smanjenje naoblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura, od 11 do 13 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, rijetko uz malo kiše ili pljusak, no izglednije prijepodne. Puhat će umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 12 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, uz više sunčanih razdoblja poslijepodne, dok će na sjevernom Jadranu sutra većinom biti dijelom vedro. U Istri je uz više oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Jaka bura će oslabjeti te navečer ponovno malo pojačati. Dnevna temperatura u gorju sutra oko 10, a na moru od 14 do 17 stupnjeva.



I u Dalmaciji većinom djelomice sunčano. Poslijepodne u zaleđu lokalno uz mogućnost za poneki pljusak. Do sredine dana bura na mahove može biti olujna, no oslabjet će te prema otvorenom moru i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 14 i 18 stupnjeva.

Promjenjivo vrijeme zadržat nam će se i sljedećih nekoliko dana. Prema sredini tjedna bit će i oblačnije, uz sve veće šanse za novu kišu. U ponedjeljak suho, a od utorka, uz kišu u nizinama, u gorju će ponovno biti moguće malo susnježice ili snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u srijedu sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura se do sredine tjedna neće previše mijenjati, jedino u ponedjeljak računajte na hladnije jutro nego što je ovih dana slučaj.



I na Jadranu u prvoj polovici novog tjedna promjenjivo oblačno, ali sa sunčanim razdobljima. Ipak, neće biti stabilno. U ponedjeljak kiša uglavnom na sjevernom dijelu, no od utorka i drugdje. Lokalno su pri tom mogući i pljuskovi te grmljavina. U ponedjeljak će puhati jaka i olujna bura, u utorak će ponešto oslabjeti, dok će u Dalmaciji povremeno biti juga i sjeverozapadnog vjetra. U srijedu duž cijele obale jugozapadnjak. Temperatura se do sredine tjedna ni na moru neće značajnije mijenjati.

Zato nas u drugoj polovici, osobito prema sljedećem vikendu očekuje sunčanije, te vrlo, vrlo postupno toplije i stabilnije vrijeme. Bit će moguć poneki pljusak, no bit će mnogo više sunca i topline. Dakle, strpimo se još malo: slijedi kratki sažetak nedjeljne prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove.

