Dnevnik Nove TV donosi detaljno prometno rješenje za Thompsonov koncert! Iz Grada uputili posebno pismo policiji

Bruse se posljednji detalji organizacije koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

Grad Zagreb dao je suglasnost organizatoru na prijedlog kako organizirati promet oko Hipodroma, ali i šire.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić je otkrila detalje organizacije. Viteškić je poručila da bi najbolje bilo da se oni koji idu na koncert pripreme za pješačenje, a oni koji u Zagrebu žive da se naoružaju strpljenjem.

Sara Viteškić, novinarka Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Prometno rješenje - kako će se zatvarati prometnice, odvijat će se u tri faze.

Prva faza počinje kasno navečer 4. srpnja kada će se prvo privremeno, a zatim i stalno zabraniti promet vozila. Moći će prolaziti vozila hitnih službi, javni prijevoz i vozila stanara s posebnim dozvolama.

Najprije će se zatvarati naselja Kajzerica, Središće, Zapruđe, kao i područja oko Hipodroma. Zatvara se i Most slobode. Privremeno će se zatvoriti Avenija Većeslava Holjevca, Avenija Dubrovnik i Trg Stjepana Radića. Bit će omogućeni i alternativni pravci.

U drugoj fazi na dan koncerta širit će se prsten oko Hipodroma - Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec Zapruđa, te Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Savezne Republike Njemačke.

Posljednja faza odvijat će se i prema potrebi, ovisno o gustoći prometa i broju posljetitelja.

Detalji koncerta na Hipodromu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Privremeno će se zabranjivati promet i na Jadranskoj aveniji, Remetinečkoj cesti, Jadranskom mostu, preko Selske i Savske. Moguće su regulacije i na Aveniji Marina Držića sve do Vukovarske. Moći će proći samo oni s akreditacijama i posebnim dozvolama.

Radi se o nekoliko žila kucavica, to je i prvi turistički vikend kad kreću gužve i bez koncerta pa je za očekivati da će zastoja i čekanja biti i za one koji žele do Hipodroma, ali i za građane.

Detalji koncerta na Hipodromu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Posebni zahtjevi

Organizator je dobio i više zahtjeva koje mora ispuniti. Obvezan je osigurati zaštitarsku službu, a radi se o 5000 zaštitara, 80 vatrogasaca, više od 200 zdravstvenih djelatnika te Crvenog križa te tri koridora za žurne i interventne sanitetske službe.

Nužno je osigurati promet interventnim vozilima, postaviti prometnu signalizaciju te dogovoriti eventualno izmještanje vozila na lokacije gdje će biti zabranjeno prometovanje.

Za petak su iz Grada najavili konferenciju za medije gdje će iznijeti više detalja o organizaciji prometa.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, nakon što su odobrili blokadu tri kvarta, iz Grada su uputili pismo policiji gdje su upozorili da je potrebno bolje urediti dolazak i odlazak posjetitelja kako bi se zatvaranje prometnica svelo na što manju razinu.

Galerija 4 4 4 4