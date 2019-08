Prvi vikend u kolovozu ujedno je i produženi vikend, kad nas na cestama ponovno očekuju značajnije gužve na koje smo već navikli zbog mnogobrojnih turista koji svoje ljetne mjesece žele provesti na Jadranu umjesto u unutrašnjosti.

Ovaj vikend za mnoge će biti produženi jer u ponedjeljak, 5. kolovoza, obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, kao i 24. godišnjicu obljetnice vojno-redarstvene operacije ''Oluja''.

U petak, 2. kolovoza, tijekom cijelog dana očekuje se vrlo gust promet na autocesti A3 Bregana – Lipovac s višesatnim čekanjima na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik, a u ranim poslijepodnevnim satima i na A1 Zagreb – Split – Ploče i A6 Rijeka – Zagreb u smjeru mora, javlja HAK.

Cijele subote, 3. kolovoza, bit će vrlo gust promet u smjeru juga, ali i unutrašnjosti. Česti zastoji, zaustavljanja i vrlo gust promet čekaju nas na:

• autocestama A1 i A6 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i pred naplatom Demerje i Lučko na izlasku prema Zagrebu;

• zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko uz duža čekanja;

• Istarskom ipsilonu (A8 i A9), u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija;

• graničnim prijelazima sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška…), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići);

• duž Jadranske magistrale (DC8) u blizini turističkih središta, te na Krčkom mostu;

• u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

Na naplati Lučko, na ulasku na autoceste A1/A6, gužve u smjeru mora bit će od 4 do 17 sati, dok na izlasku prema Zagrebu, kolone očekujemo od 10 do 18 sati.

Na naplatnoj postaji Trakošćan (A2 Zagreb-Macelj), tijekom subotnjeg poslijepodneva, očekujemo kolone na izlasku prema graničnom prijelazu Macelj koje mi mogle potrajati do večernjih sati.

Tijekom vikenda mnogi će se uputiti na proslavu 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije ''Oluja'' u Knin, a mnogi i na Sinjsku alku u grad Sinj, zbog čega očekujemo vrlo gust promet na Ličkoj magistrali (DC1) iz smjera Karlovca i Splita, kao i gužve u tim gradovima.

U nedjelju, 4. kolovoza od 10 do 18 sati, gužve se očekuju na svim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti, poglavito na Lučkom (izlazak s autoceste A1/A6), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu, kao i na autocestama A2 Zagreb-Macelj (naplata Trakošćan) i A4 Zagreb-Goričan, te na A3 Bregana-Lipovac (naplata Zagreb-istok), a zbog produženog vikenda, mnogi građani RH putovati će upravo u ponedjeljak, 5. kolovoza.

Ove sezone, kao i prethodne primijetili smo da mnogi putuju upravo ponedjeljkom te se često događa da se stvaraju gužve na naplatnoj postaji Lučko osobito tijekom prijepodnevnih sati.

Duža čekanja očekuju se u većini trajektnih pristaništa i luka. Trajekti i katamarani će ploviti prema ljetnom plovidbenom redu, a ukoliko se ukaže potreba, uvodit će se i dodatne linije.

Zabrana za teretna vozila

Zbog Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja zabrana za vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t bit će:

• u petak, 2. kolovoza od 15 do 23 sata,

• u subotu, 3. kolovoza, od 4 do 23 sata,

• u nedjelju, 4. kolovoza od 12 do 23 sata i

• u ponedjeljak, 5. kolovoza od 14 do 23 sata.

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ... pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali. Više o tome može se pročitati na stranici gdje se nalazi Kalendar zabrana za motorna teretna vozila za 2019. godinu.

Savjeti

Prije svakog putovanja najvažniji preduvjet je dobro planiranje, sve informacije o trenutnom stanju u prometu mogu se naći na HAK-ovim stranicama. Ukoliko ovaj vikend putujete prema moru, predlažemo da birate petak kasne poslijepodnevne ili večernje sate, odnosno subotu poslijepodnevne sate.

Za povratak prema unutrašnjosti, najbolje je krenuti u nedjelju prijepodne, a obzirom da je produženi vikend, prema unutrašnjosti može se krenuti i u ponedjeljak prijepodne.

Ne zaboravite da je vožnja vrlo naporna i da umara vozača kao svaki drugi rad. Ne toliko fizički koliko psihički. Umor se javlja već nakon dva sata vožnje bez obzira koliko odmorni sjeli za upravljač, pa je zbog toga preporučljivo da odmarati se periodički osobito tijekom dužih putovanja.

Ako postanete svjesni umora, ne forsirajte! Zaustavite se i izađite iz vozila, iako je najbolji i najdjelotvorniji način san.

Ne podcjenjujte umor jer je jedan od značajnih čimbenika nastanka prometnih nesreća.

Prije polaska provjerite kakvo je stanje u prometu na www.hak.hr, na HAK smartphone aplikaciji dostupnoj za sve platforme ili u Informativnom centru HAK-a pozivom na 072 777 777.

U slučaju da ipak imate problema sa svojim vozilom, naši mehaničari i vozači vučnih službi dežuraju danonoćno, a pozivom na 1987, svaki vozač u nevolji dobit će pomoć na cesti u slučaju kvara vozila.