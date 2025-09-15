FOTO Nesreća na autocesti: Kamion probio zaštitnu ogradu i blokirao promet

Kamion s prikolicom prevrnuo se na bok i probio zaštitnu ogradu na autocesti A2 u smjeru Krapine. Hitne službe su na terenu.

Nesreća se dogodila danas u popodnevnim satima, a još nema službenih informacija o stanju vozača. Na mjesto nesreće stigli su vatrogasci i hitna pomoć, a na slikama iz zraka vidljivo je da je kamion u potpunosti blokirao prometne trake.

Policija regulira promet, a oko 18:30 je kolona na toj dionici duga 2 kilometra.

"Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje", priopćili su iz HAK-a.