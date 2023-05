Nakon što je svećenik Milan Špehar priznao da je seksualno zlostavljao čak 13 dječaka pojavila se ispovijest jedne njegove žrtve.

Javno je progovorila žrtva svećenika Milana Špehara koji je nedavno priznao da je seksualno zlostavljao 13 dječaka u rasponu od šest do trinaest godina. Špehar se trenutno nalazi u Italiji bez kazne jer su svi počinjeni zločini pali u zastaru.

"Evo, znači ovo je demon i razlog zašto želim pokazati svim mamama, roditeljima i djeci da znaju, tko je i što je, čovjek koji je upropastio mlade živote, znači Milan Špehar mora dobiti određenu kaznu za ovo", rekao je 38-godišnji muškarac za RTL.

Žrtva je otkrila da je pakao počeo u drugom razredu osnovne škole kada je u ratu izgubio oca i popustio u školi pa se lokalni svećenik i obiteljski prijatelj ponudio za instrukcije.

"Poslije tih instrukcija bi mi dao za nagradu da se igramo, kao hrvanje i onda tko izgubi mora skidati robu i tako je, da jedno je vodilo drugom", rekla je žrtva i napomenula da je sve počelo kada je imao sedam godina i da se događalo barem jednom mjesečno.

"Prisilio, naredio, ne znam kako da kažem, da… ma ne znam ni kako reći! Da ja njemu, obavim njegov posao", izjavila je žrtva.

Kako navodi, svećenik je zaprijeto da to mora ostati tajna, no nakon pet godina pakla, dječak je odlučio i rekao - dosta.

O cijelom slučaju progovorio je tek prije tri godine. Prvo je istinu otkrio supruzi pa baki, a danas prijatelji i kolege s posla također znaju istinu. Otišao je na policiju i sve im ispričao, no tamo se neugodno iznenadio.

"Optužnica je odbačena jer je to zastara! Tako da ništa, on je zaštićen, a ja idem kroz život kako mogu i kako znam, a on uživa! Živi u samostanu, uživa, kuhaju mu, peru mu, na toplom je i nikome ništa", kaže žrtva.

"Najbolje reći neka ide u zatvor, ali to mu neće pomoći, on mora ostati vani, da ga se vidi svaki dan i da svi ljudi koji prođu, da ga pogledaju i da kažu to je taj", zaključila je žrtva.

Žrtva je napomenula da još uvijek proživljava traumu i djeci ne dozvoljava odlazak u crkvu. Za kraj je poslala poruku svima koji proživljavaju ovakav oblik nasilja.

"Najbližima neka se obrate, neka kažu, meni ne štima nešto, odnos ne valja, nemojte trpjeti, ja sam svoj život upropastio jer nisam rekao."