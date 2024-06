DHMZ za početak tjedna izdao alarme, prognostičar Darijo Brzoja otkriva kada dolazi poboljšanje

Stabilnije i sunčanije vrijeme, na neki način ono pravo ljetno kakvo volimo očekuje nas sredinom i u drugoj polovici tjedna. Tad će se i temperatura u mnogim krajevima približiti 30 stupnjeva. Do tada ipak promjenjivije.



U ponedjeljak nas očekuje promjenjivo i pretežno oblačno jutro, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vrijeme će najintenzivnije u početku biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran, no od sredine dana šanse za nevrijeme rastu i u unutrašnjosti. Puhat će slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu već prijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak koji će prolazno i pojačati. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 16, a na Jadranu većinom između 16 i 21 stupanj.

Poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj lokalno može biti nevremena te obilnije kiše. Vjetar slab, a temperatura između 21 i 23 stupnja.

U Slavoniji i Baranji također promjenjivo, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. I za istok zemlje poslijepodne stoji narančasta razina upozorenja zbog mogućeg nevremena. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak će biti kišovito. U gorju bi oborina mjestimice mogla biti obilna, dok su na moru tijekom dana mogući neverini. Jugo i jugozapadnjak okrenut će na sjeverozapadnjak koji će prolazno biti i jak. U gorju pak vjetar većinom slab. U ponedjeljak uz ovakvo vrijeme i malo svježije, u gorskoj Hrvatskoj će biti oko 17, 18 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu 20ak do 24 za ranog poslijepodneva. Prema kraju dana na moru smanjenje naoblake.

Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno kiša, a moguće su i nevere. Stoga i upozorenja. Jugo će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura, uglavnom između 21 i 25 stupnjeva.



Temperatura mora je i dalje najčešće oko 21, 22. A UV-indeks će u ponedjeljak biti nizak ili umjeren, s obzirom na to da će i vrijeme biti dosta promjenjivo i oblačno.

Tri dana kopno

Od utorka posvuda povoljnije, djelomice ili pretežno sunčano i sve toplije. Svakim danom bit će sve stabilnije, što znači da će i šanse za pljuskove iz dana u dan biti manje. Izgledni su još u utorak poslijepodne, a rjeđe u srijedu i četvrtak kad će biti još više sunčana i suha vremena.

Tri dana more

Na Jadranu će prevladavati sunčano i vrlo toplo. Malo nestabilnije još u utorak iako će već biti dosta sunca, no rijetko će biti moguć i poneki pljusak. Od srijede sunčano i sve toplije pa će za vikend biti i vruće. Vjetar slab, tek povremeno do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.



Do kraja tjedna očekuje nas većinom sunčano, sve toplije i pomalo vruće vrijeme.

