Ekstremne poplave pogodile jug Njemačke: Poginuo vatrogasac, stotine ljudi evakuirane, ispražnjen i zatvor

Obilne kiše i poplave nastavile su se u nedjelju u dijelovima južne Njemačke i odnijele život jednog vatrogasca, a na evakuaciju prisilile stotine ljudi.

Vatrogasac je bio u gumenom čamcu s još trojicom spasilaca kasno u subotu kada se plovilo prevrnulo u bavarskom gradiću Pfaffenhofen an der Ilm, 40-ak kilometara sjeverno od Muenchena. Njegovo je tijelo pronađeno u nedjelju ujutro, rekle su lokalne vlasti.

Vatrogasne postrojbe i druge hitne službe neprestano rade otkako od petka bez prestanka padaju obilne kiše.

A firefighter has died in Germany during a rescue operation to help people caught in the floods that have hit parts of the country's south.



The heavy rainfall also triggered a landslide that hit railway tracks and derailed parts of a long-distance train carrying 185 passengers. pic.twitter.com/eLZ7lEVJaF