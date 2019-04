Ovaj vikend pratilo nas je sunčano i ugodno vrijeme s 20 stupnjeva gotovo posvuda. Jedino što na Jadranu već puše jugo. Ono će doduše u ponedjeljak polako jačati i sa sobom donijeti oblak prašine iz Sahare.

Ako se izuzme vjetar, ponedjeljak će biti razmjerno povoljan, čak i biometeorološki. Iako upravo zbog južine prema večeri oni osjetljiviji meteoropati ipak mogu osjećati manje tegobe. Što se tiče naoblake pojaviti će se uglavnom prema kraju dana, i to južnije možda bude i koja kap kiše.

Iznimno velike količine saharske prašine stigle su u zapadnu Europu i zapadni Mediteran ovog vikenda. Daleko najviše prašine zahvatit će zapadni Mediterana, odakle će nastaviti padati prema sjeveru. Kako će prašina putovati Mediteranom i početkom idućeg tjedna, tako neće zaobići ni Hrvatsku.

On sa sobom ne donosi nikakve ozbiljne posljedice, no ipak treba misliti na nekoliko stvari. Meterolog Darijo Brzoja objasnio je na koje. "Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dijela unutrašnjosti. A onda se i ta prašina zna ponekad pomiješati s peludi. Onda ako padne kiša, čak i par kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom da su to jako kratke epizode i ne traje nešto dugo, onda to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe'', objasnio Darijo Brzoja.

Vozačima se savjetuje da pranje automobila odgode dok ne prođu oborine koje će sa sobom donijeti i saharsku prašinu.

Upravo to predviđanje paše s prognozom vremena, mogućnost koje kapi kiše na Jadranu već u ponedjeljak prednjači pred kišom koja bi trebala stići u ostatak Hrvatske.

Na Jadranu će u ponedjeljak biti barem djelom vedro. Temperatura će na kontinentu većinom od 3 do 6 a na moru između 12 i 15 stupnjeva. Za ovako toplo jutro na moru zaslužno je jugo s idućih dana, bit će još i toplije.

Dalmaciju također očekuje topao dan uz barem 20ak stupnjeva, iako će ovdje ipak biti i nešto više oblaka. Osobito u drugom dijelu i prema kraju dana. Tad bi čak, uglavnom južnije, mjestimice moglo pasti i malo kiše. Početak je to promjene koja nam stiže u noći na utorak kad će ovdje biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će jugo, u početku umjereno, a potom sve jače.

U središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano vrijeme zadržat će se i poslijepodne. Zapuhati će slab južni i jugozapadni vjetar te će još jednom biti iznadprosječno toplo uz temperaturu najčešće između 22 i 24 stupnja.

Slično i u Slavoniji i Baranji, također većinom sunčano s neobično visokom temperaturom za ovo doba, oko 23 stupnja. Zapuhat će južni i jugoistočni vjetar.

I u gorju uglavnom sunčano, poslijepodne uz porast naoblake. Više oblaka tada očekuje se i na Jadranu. Jugo će pojačati, a temperatura će biti slična današnjoj, većinom od 18 do 22 stupnja. I na moru, a i u gorskoj Hrvatskoj.

Vrijeme brige nastupa tek u utorak kada postoje ozbiljnije šanse za kišu.

U utorak nas čeka oblačnije i malo svježije vrijeme te kiša. Bit će i vjetrovito uz umjeren i jak jugoistočni vjetar. U srijedu više sunca, viša temperatura, ali neće još biti posve stabilno pa bi ponegdje mogla pasti još koja kap kiše. Slično i u četvrtak.

I na Jadranu u utorak promjenjivo i pretežno oblačno i malo svježije. Jugo će biti jako i olujno. Od srijede i ovdje više sunca, no i dalje razmjerno vjetrovito. Malo kiše još možda bude ponegdje na sjevernom dijelu. I naravno, nakon utorka, ponovno će se vratiti toplo vrijeme.

Još je u ponedjeljak uglavnom suho, sunčano i dosta toplo. Onda u utorak slijedi prolazno osvježenje s kišom. Ta kiša će u sebi nositi čestice saharske prašine i uprljati će uprljati vaše automobile.

Savjetujemo da vozači ne peru automobile do srijede dok ne padnu prve kiše i iz atmosfere se iščisti saharski pijesak.

