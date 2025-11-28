Anticiklona je sve jača, meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva što nas čeka za vikend

Sjever Europe ovih je dana prilično nestabilan uz više fronti koje se premještaju sa zapada prema istoku, dok se u našem dijelu kontinenta atmosfera stabilizira. Sredozemna ciklona koja nam je donijela nešto oborina i jaku buru nastavlja odmıcatı na istok, prema Turskoj, a iza nje jača anticiklona koja će nam donijeti nekoliko sunčanijih i mirnijih dana.

Ipak, sutra će prijepodne na kopnu još biti pretežno oblačno. Najoblačnije u Slavoniji. Pri čemu, na istoku, u Srijemu i Posavini može pasti malo susnježice.

Na Jadranu sunčanije, osobito na sjeveru, dok će u Dalmaciji još biti umjerene naoblake.

Vjetar će polako slabjeti, ali na Jadranu će ujutro još bura puhati umjereno do jako.

I jutro će biti hladno, u unutrašnjosti zbog niže temperature, oko nule, a na Jadranu zbog bure.

Poslijepodne će se razvedravati u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Imat ćemo više sunca nego ujutro, a bit će i malo toplije nego danas – s najvišom temperaturom od 5 do 7 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još pretežno oblačno, osobito dalje na istoku gdje i rano poslijepodne može pasti još malo kiše ili susnježice. Na zapadu će se barem djelomično razvedravati, tako da će ovdje provirivati sunce.

Vjetar će puhati sa sjeverozapada, slabo, ali dovoljno da čini hladan osjet uz maksimalnu temperaturu od 3 do 6.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici sunčano i u drugom dijelu dana. Štoviše, u Lici će popodne biti manje oblaka nego ujutro. Bura će na obali slabjeti, samo će još pod Velebitom u početku puhati umjereno do jako. Temperatura će biti oko 13, a u gorju oko 5.

I u Dalmaciji sunčano, na sjeveru i pretežno vedro, a na jugu uz umjerenu naoblaku.

Bura će poslijepodne puhati samo slabo do umjereno, tako da će sve u svemu biti ugodnije i manje hladno nego danas. Temperatura do 13, 14 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 10.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju će na kopnu biti sunčano, ali uz prilično hladno jutro, temperatura će biti oko -3 i velika je vjerojatnost za mraz. Zatim će početkom sljedećeg tjedna biti jutarnje magle, a u Gorskom kotaru može pasti malo prolazne kiše. Onda će u utorak osjetno zatopliti, bit će tad i sunca, uz umjerenu naoblaku, a temperatura će porasti na vrijednosti iznad 10 Celzijevih stupnjeva. Ipak, to zatopljenje ne bi trebalo dugo trajati.

Pred Jadranom su većinom sunčani i ugodni dani. Bura će oslabjeti, u nedjelju će zapuhati maestral, a onda sljedeći tjedan jugo koje će donijeti malo više oblaka. A moguća je i kiša. U ponedjeljak na sjeveru, a u utorak i drugdje. Međutim, ovih dana neće puno pasti. Temperatura će ujutro biti oko 7, a poslijepodne oko 14.

Sve u svemu, pred nama je povoljan vikend, uz više sunca i višu temperaturu. Samo će jutra na kopnu biti hladna, uz mraz. Na obali će bura sutra slabjeti, tako da će dani vikenda biti znatno ugodniji nego posljednjih nekoliko.