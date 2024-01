Prognostičar Dnevnika Nove TV otkrio koliko će nas još stiskati zima i čeka li nas novi snijeg. Objasnio i zašto ne treba vjerovati - aplikacijama

Meteorolog Nikola Vikić-Topić rekao je kako podaci do 19 sati govore da je najviše snijega palo u Ogulinu – 22 centimetra.

"Zatim u Pargu kod Čabra 20, u Velikoj Gorici 17, dok je u Karlovcu palo 15, a u Zagrebu 12 centimetara snijega", rekao je Vikić-Topić te dodao kako se prema meteorološkim standardima visina snijega mjeri dva puta na dan, u 7 i u 19 sati.

Pročitajte i ovo promjena vremena VELIKA GALERIJA Hrvatsku zameo snijeg, šaljite nam svoje fotografije

"Neke podatke dobit ćemo tek u subotu ujutro pa je moguće da nam otkriju i neki deblji snijeg iako tijekom noći ne očekujemo obilnije padaline", rekao je. Objasnio je kako i dalje na snazi ostaje crveni meteoalarm zbog orkanskog vjetra s udarima od 130 do 180 kilometara na sat koji će puhati cijelu noć na subotu i dio dana.

"Crveni meteoalarm na snazi je za sjeverni Velebit, dok je za Dalmaciju narančasti. Tamo će u subotu puhati jače nego u petak, tamo će bura slabjeti tek u subotu navečer. A na sjevernom Jadranu vjetar će slabjeti nešto ranije, u subotu prijepodne", objasnio je Vikić-Topić.

Pročitajte i ovo Problemi u prometu Vozač ralice o najgoroj pogrešci koju rade vozači: "Neodgovorni ljudi najveći su izazov"

Vikend stvoren za uživanje u zimskim radostima

Za nadolazeći vikend najavio je vrlo hladno vrijeme – na moru zbog bure, a na kopnu zbog snijega na tlu.

"Slijedi nam razvedravanje, a kad imamo snijeg na tlu, onda temperature noću iznimno jako padaju. Jedna meteorološka zanimljivost ako gledate prognoze na svojim mobitelima na vremenskim aplikacijama - one vam neće pokazivati tako niske temperature, one će u stvarnosti sigurno biti puno niže jer meteorološki modeli to baš ne mogu dobro uhvatiti", kaže Vikić-Topić.

Pročitajte i ovo Vožnja u zimskim uvjetima Ovo vam može spasiti život: 6 savjeta kako najsigurnije voziti po snijegu i ledu

Već idućeg tjedna stiže novo zatopljenje, nova epizoda južine.



"Tako će biti sve do kraja siječnja, s manjim oscilacijama. Veljača će ipak biti nešto malo hladnija od siječnja, imat ćemo dvije do tri hladnije epizode", rekao je Vikić-Topić i dodao kako dugoročne prognoze za veljaču ukazuju na nekoliko hladnijih prodora, kao i više vlage i više oborina.

"Mislim da sa snijegom još nismo gotovi, a pred nama su još puna dva zimska mjeseca", zaključio je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.