Profesorica ustavnog prava o tajnom sastanku sudaca: "Lekcija je, nadam se, naučena!"

Profesorica ustavnog prava sa Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić komentirala je odabir ustavnih sudaca. U svojoj je objavi na Facebooku napisala kako smatra da ustavni sudci na odlasku ni na koji način nisu kršili Ustav svojim tajnim sastankom u noći s petka na subotu. Ostatak onoga što je rekla pročitajte u nastavku.

"Uz veliko zadovoljstvo da imamo izabrani Ustavni sud u punom sastavu, želim da novi saziv ima mirniji mandat, što manje ozbiljnih izazova i nula dramatičnih situacija (dakle, da tijela svih grana vlasti, čiji raznovrsni akti stižu pred Ustavni sud, budu kvalitetnije predani samom Ustavu i time da što manje zahtijevaju intervenciju Ustavnog suda).

Ono što je i kako je Ustavni sud odlučio te kako je to iznio jučer, pokazatelj je ispravnog i odgovornog funkcioniranja. To je bio jedini (i nužni) način za krajnju nuždu. Upravo pohvalno: da su reagirali, bili spremni reagirati te mudro postupili bez nadoljevanja ulja na vatru. Nema govora o problemu, kamoli kršenju Ustava RH takvim postupanjem. Sustav nadzora ustavnosti i - još važnije - zaštite ljudskih prava, jedan od temelja ustavne demokracije, bio bi dokinut neizborom minimalnog broja sudaca potrebnih da se održi njegova funkcionalnost.

Usput, vidjeti mišljenje Venecijanske komisije od 18. 3. 2024. u odnosu na BIH. Ukratko iz Misljenja: održanje Ustavnog suda, čak i kada postoji izričita ustavna odredba koja to ne omogućava u datim okolnostima, a jedini razlog za prestanak takvog Ustavnog suda je politička neaktivnost aktera koji ga moraju, a namjerno ne biraju, nužno je za održanje ustavne demokracije u takvoj zemlji. Ne smije se dopustiti odumiranje via facti. (Dodatno za napomenuti, u BIH je bila situacija izričitog odlaska u mirovinu sa 70 godina i svejedno se traži da ostanu do izbora novih budući da je neizbor stvar političke namjere opstrukcije.)

Ali, ostavimo to sve iza sebe! Saborske zastupnice i zastupnici su odradili svoje, lekcija je - nadam se - naučena...i idemo dalje!", napisala je.

