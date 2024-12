Šeparović otkrio detalje o tajnoj sjednici, komentirao i Milanovića. Evo kako je odgovorio na pitanje ima li sobu u HDZ-u

Ustavni sud je konačno kompletiran. Nakon političkog nadmudrivanja dvije najveće stranke u petak, u subotu je ipak ekspresno izglasano desetero sudaca. Suci su odmah po izglasavanju i prisegnuli pred predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Na tvrdnje da je dosadašnji saziv prekršio Ustav održavanjem tajne sjednice odgovorio je dosadašnji predsjednik Miroslav Šeparović. S njime je na Markovu trgu razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Htio bih pozdraviti današnju odluku Hrvatskog sabora i čestitati mojim novim kolegicama i kolegama na izborima za časnu dužnost Ustavnog suda. Veselim se našoj novoj suradnji", započeo je Šeparović.

"Na Pantovčaku je bilo uobičajeno, korektno, nemam nikakvih primjedbi. Prije svega se sve odvilo po zakonu. Ja vam nisam zlopamtilo, naravno da su izjave predsjednika Milanovića bile nedopustive i nemam potrebe posebno komentirati. Mislim da one govore same za sebe. Mi ustavni sudci poštujemo instituciju Predsjednika republike i isto on tako mora poštivati neovisnost i samostalnost Ustavnog suda", rekao je Šeparović.

Sljedeće je komentirao izjavu predsjednika Milanovića o tome da ustavni sudci sami sebe ne smiju produljivati mandat.

"Dakle, odluke, rješenja i izvješća Ustavnog suda dužna je poštivati svaka pravna i fizička osoba, uključujući i predsjednika. Nebitno što o tome on mislio i govorio", rekao je.

"To što izrijekom u Ustavu to ne piše, to ne znači da Ustavni sud ne može tumačiti Ustav kao cjelinu. Činjenica je da u Ustavu stoji da mandat traje osam godina i da se može produžiti šest mjeseci, ali isto tako stoji da Hrvatski sabor bira ustavne sudce, to je njegova ustavna obveza. Isto tako stoji i da Ustavni sud ima niz nadležnosti, između ostalog kontrola ustavnosti i zakonitosti predsjedničkih izbora. Bez Ustavnog suda, nema predsjedničkih izbora", rekao je Šeparović.

Zatim je odgovorio na pitanje smatra li da je Ustavni sud spriječio ustavnu krizu i zašto na tajnoj sjednici.

"Nije to bila nikakva tajna sjednica nego smo mi jučer shvatili da je moguće da se ponovno dogodi odgoda izbora ustavnih sudaca. Tko je nama garantirao da se neće možda opet nešto dogoditi. U politici je to tako, par dana prije je bio politički dogovor, pa je on propao. Mi smo vjerovali da će biti danas sjednica, međutim, od pola noći, mi smo grupa građana, Ustavni sud ulazi u blokadu i ne može funkcionirati kao ni država bez njega. Zato sto smo se sastali i odlučili da ćemo Hrvatskom saboru podnijeti izvješće i u kojem smo naveli zašto je to izvješće podnijeti. Odlučili smo da će Ustavni sud u sadašnjem sastavu nastaviti djelovati do odluke Hrvatskog sabora. S time da smo se dogovorili da to izvješće uopće nećemo slati ukoliko Hrvatski sabor izglasa", pojasnio je Šeparović.

Otkrio je da nisu svi bili jednoglasno za tu odluku. Troje sudaca, Lovorka Kušan, Goran Selanec i Andrej Abramović, bili su protiv.

"Mi nismo mogli dozvoliti da država dođe u krizu i da država ne može funkcionirati. To je ključ. Mi smo čuvari Ustava, čuvamo ustavni poredak i jamčimo primjenu Ustava", rekao je.

Komentirao je i izjavu saborske oporbe o tome da je cijeli izbor ustavnih sudaca politička trgovina.

"Bilo bi bolje da cijeli izbor završio ranio. Mogu reći da imam razumijevanja da je u politici nekad teško postići dogovor i smatram da nije bilo korektno toliko otezati", kazao je.

Potom je komentirao treba li se mijenjati način izbora ustavnih sudaca.

"To se pitanje postavlja uvijek oko izbora. Kad prođu, više to nitko neće spominjati osam godina. Po mojem mišljenju, ovo je jedan model, sličan onom njemačkom, koji je održiv. Moguće je, ali to je stvar ustavotvoraca, da se recimo jedan mandat može biti, ali da se produži na 10 godina. I da onda nema novog mandata kako bi se izbjegli prigovori da se sudci u jednom mandatu dodvaravaju da bi dobili drugi mandat. To je moguće, postoje različiti modeli, ali ono što je ključno je da bude kvalitetan sastav i da se sudi temeljem Ustava i zakona", izjasnio je Šeparović.

Sljedeće je odgovorio na pitanje o problematizacjii odluka općenito sudstva, ali i samog Ustavnog suda.

"Normalno je da će se problematizirati naše odluke i to je uobičajeno. Mi ne možemo očekivati da će nas svi hvaliti jer odlučujemo o vrlo osjetljivim pitanjima koja su i političke, gospodarske, interesne i svake druge prirode. Mnogima se zamjeramo, ali mene to ne brine", rekao je Šeparović pa se osvrnuo na svoju sobu u HDZ-u o kojoj je pričao predsjednik Milanović.

"Imam i nezadovoljan sam svom, mala je i prozori su zatvori. Mračna je i ne sviđa mi se, bila bi bolja da je veća. Ja se nadam da će novi predsjednik imati bolju i svjetliju sobu. Mislim, šalim se naravno. Kakve su to priče, na to se mogu samo šaliti", kroz smijeh je rekao dosadašnji predsjednik Ustavnog suda.

Potom je komentirao i nagađanja da će ga na toj funkciji naslijediti Dražen Bošnjaković.

"Predsjednika Ustavnog suda biraju sudci tajnim glasovanjem. Ja sam izabran tri puta za predsjednika, od toga dva puta jednoglasno i jedan puta s 10 glasova za. Prema tome, tko će biti predsjednik odlučit će se na sjednici Ustavnog suda. A u ovom periodu dok sam ja još tu, prilika je svim sudcima i sutkinjama da se istaknu i nametnu svojim znanjem i stručnim autoritetom i ja vjerujem da će ih onda i sudci izabrati. Politika sigurno neće imat ovdje", zaključio je Šeparović.

Pročitajte i ovo francuska ljepotica FOTOGALERIJA Pogledajte obnovljenu parišku katedralu Notre-Dame uoči ceremonije otvaranja

Pročitajte i ovo stigao Darragh FOTO Sjever Europe poharala je strašna oluja: "Ostanite u kućama"