Dnevnik Nove TV doznaje - Ustavni sud još sinoć održao sjednicu: "Bili smo prisiljeni iz nužde tumačiti Ustav kao cjelinu"

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, sinoć je održana sjednica na Ustavnom sudu te je s 10 glasova za i 3 protiv usvojeno izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti zbog neizbora 10 ustavnih sudaca. Ustavni sud je odlučio da će dosadašnji sastav nastaviti djelovati sve do izbora novih sudaca. To znači da nije nastupila ustavna kriza niti je doslo do diskontinuiteta u radu Ustavnog suda, tvrde s Ustavnog suda.

Ustavni sud je, kako smatra, imao u vidu odredbu Ustava prema kojoj mandat ustavnim sucima traje 8 godina i iznimno se moze produljiti za 6 mjeseci, ali je imao u vidu i ostale odredbe Ustava, prvenstveno ustavnu obvezu Hrvatskog sabora da izabere ustavne suce i time omogući funkcioniranje ključnog ustavnog tijela, kako doznaje Dnevnik Nove TV.

Isto tako imao je u vidu odrebe Ustava prema kojem je vladavina prava, višestranacki demokratski sustav i temeljna prava i slobode su temeljne vrednote ustavnog poretka i služe za tumačenje samog Ustava. S obzirom na to da je Ustavni sud čuvar Ustava i da jamči primjenu i poštivanje Ustava, Ustavni sud je bio prisiljen iz nužde protumačiti Ustav kao cjelinu i radi sprječavanja ustavne krize omogućiti privremeno nastavak rada dosadašnjem sazivu sve do donošenja odluke Hrvatskog sabora o imenovanju sudaca, kako se može čuti.

Ustavni sud je zaključio - ako Sabor na današnjoj sjednici imenuje nove ustavne suce - da to usvojeno izvješće neće uputiti Hrvatskom saboru. Troje od 13 sudaca Ustavnog suda koji su bili protiv tog izvješća su Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec.

Ustavni sud je odlučio da o zaključcima sa sinoć odrzane sjednice neće obavijestiti javnost do donošenja odluke Sabora o imenovanju novih ustavnih sudaca kako Ustavni sud ne bi na bilo koji način doveo u pitanje donošenje odluke o imenovanju sudaca.

