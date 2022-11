Dok se raspliće biznis triler oko preuzimaja dionica Fortenove - bivši vlasnik te kompanije Ivica Todorić na optužnom je vijeću, održanom u aferi Veliki Agrokor, tražio izuzeće i sudaca i predsjednika suda i državnih odvjetnika, kao i glavne državne odvjetnice.

Danas se stoga nije održalo važno ročište na kojem je DORH trebao dokazati da je njihov krunski dokaz - financijsko vještačenje Agrokora - zakonski valjan.

Ivici Todoriću je sporno to što tvrtka koja je obavila vještačenje ne želi poslati traženu dokumentaciju sudu. Sud je odbio prijedlog, ali na to postoji mogućnost žalbe. Stoga danas nije ispitan ni turski vještak Ismet Kamal.

"Ovo nema veze s vladavinom prava", rekao je Todorić, a slučaj je komentirao i predsjednik Zoran Milanović.

"Pet godina, dakle, nakon 5 godina nemaju optužnicu. Kak se to zove? Dan dječje radosti? To se zove sramota", poručio je.

Je li ovo sramota za državno odvjetništvo, imaju li uopće opravdanja i što ako skupo vještačenje propadne?

Slučaj prati i struka. Novinarka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović o pravnoj trakavici razgovarala je sa Sunčanom Roksandić, stručnjakinji za gospodarsko kazneno pravo s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Profesorica je odgovorila na pitanje bi li studenta, koji bi joj došao i rekao da je za važnog vještaka uzeo istog koji je već radio vještačenje jednoj od stranaka, srušila na ispitu.

"Da kaže samo tako, bez drugih obrazloženja, zašto je to napravio i u kojoj situaciji je vještak bio angažiran, na ispitu bi vjerojatno pao. Ali poanta je da se točno vidi što je vještak koji je imenovan u ovom postupku, u kojem dijelu postupka je radio za okrivljenog", rekla je.

Je li bilo sukoba interesa?

Objasnila je da se eventualni sukob interesa mora točno utvrditi.

"Sukob interesa može biti stvaran ili može biti potencijalan. Što znači da se direktno treba vidjeti što su vještaci, u ovom slučaju KPMG, zaista radili u slučaju Agrokora", dodala je.

Na pitanje je li sramota za državno odvjetništvo koje je osam milijuna kuna dalo za vještačenje koje visi o niti, stručnjakinja kaže: "Sudjelovanje u gospodarskim kaznenim postupcima i vođenje je složeno. I DORH je toga svjestan jer u svojim izvješćima kažu da su to predmeti najsloženije naravi. Kad imamo veliku firmu kao što je Agrokor, imamo potrebu, kada sudjeluju u različitim financijskim vještačenjima i revizijama, da to rade najveća ovlaštena društva. Logično je da to radi tzv. velika četvorka koji su sigurno bili u jednim ili drugim slučajevima ovdje uključeni."

Okrivljenici čekaju već pet godina, a optužnica još nije potvrđena.

"Objektivno, pet godina biti u postupku, a da optužnica nije potvrđena, sigurno ne možemo govoriti o nečemu s čime se bismo se trebali ponositi. Ali nažalost, ovaj predmet je imao neke okolnosti za koje ni samo državno odvjetništvo nije moglo znati. Ali da organizacija suđenja u gospodarsko-kaznenim predmetima treba biti bolja jer su to nasloženiji predmeti, definitivno bi", rekla je Roksandić koja je komentirala i enormnih 100.000 stranica spisa.

Todorić najavio moguću političku karijeru, kaže da potporu već ima: "Vidjet ćete"

Zašto je pitanje vlasnika Fortenove važno za Hrvatsku? Pogledajte što sve obuhvaća ova velika grupa

"Kao i na ispitu, treba vremena"

"Takav broj stranica zahtijeva vremena da ga se prouči, a kamoli napiše. Čim imamo 15 potencijalnih okrivljenika, već na samom početku je jasno da će taj postupak biti duži. Može li se optužnica napisati na manji broj strana, iako je riječ o kompliciranom predmetu? Vjerujem da se ipak može", uvjerena je profesorica.

Tužiteljstvu baš ne ide ni u drugim postupcima protiv Ivice Todorića. Na pitanje koju ocjenu bi im dala, odgovorila je: "Ajmo čekati do kraja. Kao i na ispitu, ipak trebamo dati nekog vremena da vidimo kako će sve završiti. Kazneni postupak, da bi se došlo do rezultata je li netko kriv ili nije, zahtijeva pažljivo propitivanje."

Profesorica Roksandić komentirala je i slučaj Fortenove i moguće izbjegavanje sankcija.

"Moramo biti oprezni. Ako je izbjegavanje sankcija napravljeno namjerno i pod određenim preduvjetima, to može također predstavljati kazneno djelo. Ali s obzirom da je tu i nizozemski sud involviran, treba ispitati pravno što je tu i je li se nešto pogriješilo", zaključila je stručnjakinja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.