Incident koji se dogodio u Tehničkoj školi u Čakovcu, fizički obračun profesora i učenika, pokrenuo je lavinu reakcija zaposlenih u školstvu.

Na tom, posljednjem zabilježenom incidentu reagirala je i policija. 16-godišnji učenik gađao je kredom profesora. Profesor, kojemu je do mirovine ostala još godina dana rada, priznaje da je nakon te provokacije izgubio kontrolu. To nije bilo prvi put da se takvo što događa.

Nakon toga, izbio je fizički sukob između njih dvojice. "Razlog za taj incident bilo je neprimjereno i neprihvatljivo ponašanje i provociranje učenika prema predmetnom nastavniku, a isto tako predmetni nastavnik je neprihvatljivo i neprimjereno reagirao", kazao je Dražen Blažeka, ravnatelj Tehničke škole Čakovec.



Dva dana nakon incidenta, reagiraju profesori iz drugih škola. U Facebook grupi Nastavnici.org, pod nazivom #ijasamfranjo, nalazi se album s ispisanim iskustvima iz škola. Neka od njih zaista su jeziva.

Prijetnje profesorima (Foto: Facebook) - 5

"Učenik mi je na produžnoj nastavi rekao da će me udariti šakom jer mu idem na živce", "Učenik 8. razreda kasni na nastavu. Zapisan je da kasni i kaže: 'Ma popuši mi k****!", "krene vrištati, djeci pobaca torbe u hodnik, razredne ukrase kroz prozor, a zatim legne ispod mene i bijelom kredom išara moje crne čizme od brušene kože. Njegoa majka kaže da sam ga vjerojatno nečim isprovocirala", samo su neka od iskustava učitelja u osnovnoj školi.

Prijetnje profesorima (Foto: Facebook) - 2

"Na kraju sata učenik mi je rekao kako živa neću izaći iz škole. Majka učenika: 'Ma on se to samo malo šalio'", "Učenik je kopirao moju zabilješku o njemu iz e-dnevnika, na to napisao 'napuši se k**** kozo nedoj*****' i nacrtao znak pištolja. To je dijelio okolo. Ja sam tad bila dva mjeseca trudna", "Nakon svake negativne ocjene jednom učeniku sam našao auto s probušenom gumom", "Učenik 3. razreda srednje škole mi je prijetio ukoliko zapišem da je otišao sa sata riječima: 'Moj prijatelj koji je već bio u zatvoru jer je dvoje ljudi propucao će doći ako me zapišete. Zato pazite kako ćete na trajekt ako me zapišete", jeziva su iskustva pojedinih profesora iz srednjih škola.

Prijetnje profesorima (Foto: Facebook) - 7

Osim učenika, profesorima prijete i roditelji: "Nakon sukoba dvaju učenika roditelj jednoga dolazi u školu te prijeti razredniku da će mu zaklati cijelu obitelj", "Otac učenice rekao mi je da će mi prerezati grkljan i dignuti cijelu školu u zrak ako ne dam 2. Razrednik i ravnateljica nisu ništa rekli. Dala sam 2. Tada. Više nikad!", "Jedan roditelj ušao je u zbornicu i naganjao me oko stola s nožem dok je drugi učitelj zvao policiju".