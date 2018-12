Incident u Tehničkoj školi u Čakovcu. Umjesto učenja - fizički obračun profesora i učenika.

Intervenirala je i policija. Gađanje profesora kredom u srednjoj Tehničkoj školi u Čakovcu završilo je fizičkim obračunom profesora i 16-godišnjeg učenika.

"Razlog za taj incident bilo je neprimjereno i neprihvatljivo ponašanje i provociranje učenika prema predmetnom nastavniku, a isto tako predmetni nastavnik je neprihvatljivo i neprimjereno reagirao", smatra Dražen Blažeka, ravnatelj Tehničke škole Čakovec.

No ovo nije bilo prvo provociranje profesora. Kredom u glavu dobivao je i nekoliko puta posljednjih mjeseci.

Iako mu je liječnička pomoć ponuđena, napadnuti učenik i majka su je odbili. Škola je odmah pokrenula svoju istragu kako bi utvrdila što se točno dogodilo na satu.



U priču se u srijedu uključila i međimurska policija koja je cijelo prijepodne u školi obavljala obavijesne razgovore s profesorom ali i učenikom koji tvrdi kako je žrtva napada vlastita profesora.

Sa slučajem je upoznata i resorna ministrica. "U ovom konkretnom slučaju mi smo tražili očitovanje škole i tek kada dobijemo sve podatke, onda ja mogu to komentirati", kazala je Blaženka Divjak, ministrica obrazovanja.

Bilo kakvo nasilje u školama osuđuju u Sindikatu Preporod. Napominju kako su profesori sve češće na meti neslanih šala, ali i napada učenika.

"Što može napraviti nastavnik? On može prijaviti pedagoškoj službi, pedagoška služba to prenese ravnatelju i to vam je krug, a učenik zna da se njemu ne može dogoditi ništa i da gotovo ne postoji nešto što bi on u školi trebao napraviti da bude ozbiljno kažnjen", kazao je Željko Stipić iz Sindikata Preporod.

Koja će biti sudbina profesora kojem do mirovine nedostaju još dvije godine rada, ali i učenika koji ga je gađao kredom trebalo bi se znati početkom sljedećeg tjedna.

