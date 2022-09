Profesor Igor Štagljar postao je član kanadske akademije znanosti i umjetnosti. Jedini je živući Hrvat koji se našao u tom prestižnom društvu.

Štagljar je, inače, redoviti profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu.

Njegov laboratorij nedavno je dao veliki doprinos u borbi protiv COVID-a 19 razvojem seroloških testova, a tekođer su se istaknuli na području istraživanja karcinoma pluća. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih nagrada za znanstveni rad.

Dvije profesorice se žestoko potukle na Veleučilištu u Požegi: "Mislim da dosad nismo imali ovakav slučaj"

Financijski stručnjak o mogućim uštedama: "Prečesto kupujemo stvari koje ne trebamo novcem koji nemamo..."

"Mislim da to dolazi od najmeritornijih institucija iz Kanade. Tako da je to veliko priznanje ne samo za mene osobno, već i moj tim što je samo dokaz da radimo bitne stvari za čovječanstvo. Znao sam da su me nominirali, trebao sam im poslati neke stvari. Međutim, nisam se nadao da će me izabrati iz prve. Ali, eto, iz prve je. Kad sam vidio obavijesti bio sam baš jako sretan", rekao je za Dnevnik Nove TV znanstvenik Igor Štagljar.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr