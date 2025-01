Hoće li sutrašnji bojkot trgovina uspjeti? O tome je s profesorom Fakulteta političkih znanosti Lukom Brkićem razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Bojkot neće uspjeti. To je neki pokušaj da se pokaže nezadovoljstvo, ali to ne može riješiti problem inflacije. Bili bi veći efekti ako bi bojkot trajao više dana. Duboko sam uvjeren da to ne može dati značajnije rezultate", rekao je.

Otkrio je što je potrebno učiniti da bi cijene pale.

"Svi oni u lancu koji su odgovorni za rast cijena, moraju se drugačije ponašati. Neke morate dovesti u situaciju da se drugačije ponašaju, je li to riječ o monetarnoj politici, o fiskalnoj politici države, je li riječ o Zakonu o zaštiti potrošača, slijedom toga će se drugačije ponašati proizvođači, trgovci pa i potrošači", napomenuo je Brkić.

"Imate podijeljenu odgovornost. Problem inflacije u Hrvatskoj nije samo problem na strani potražnje, nego i na strani ponude. Mi imamo i problem strukturne inflacije, struktura hrvatskog gospodarstva je takva kakva je", rekao je.

Rekao je i koliko je opravdan rast marži na pekarske proizvode, slatko, voće i povrće.

"Naravno, ne zagovaram rast cijena, potrošač sam kao i svi drugi. Dovođenje u moralno-etički kontekst marži, netko prodaje na navodno slobodnom tržištu, meni je potpuno nerazumljivo. Morate se dovesti u situaciju da regulirate tržište. Najslobodnija tržišta su ona koja su najbolje regulirana."

Profesor Brkić je kometirao i poziv ministra gospodarstva Ante Šušnjara na bojkot trgovina.

"To je smiješno. Ljudi ne razumiju stvarno o čemu se radi, dubinu problema", rekao je.

Sve stranke su se ujedinile po tom pitanju.

"To podsjeća na monolitne strukture, redoslijed kojeg slijede svi", kaže.

Smatra da širenje liste zamrznutih cijena proizvoda može pomoći onima koji su najugroženiji.

"Zamrzavanje cijena ima logiku u vrlo kratkom razdoblju, 60 do 90 dana maksimalno, da se socijalna politika prestroji i onda idete kroz mjere socijalne politike, ali to kao mjera ekonomske politike pripada nekoj drugoj priči. Vlada, ministri šalju poruku da tržište ne funkcionira", naglasio je.

I za kraj je otkrio hoće li cijene pasti.

"Mi ćemo imati, nadam se, smanjenje stope inflacije, imat ćemo dezinflaciju, ali razina cijena se neće mijenjati. Očekivati da će doći do smanjivanja cijena, to se u kratkom roku neće dogoditi", zaključio je profesor Brkić.

Pročitajte i ovo opasna po život Oluja stoljeća približava se sjeveru Europe, izdana upozorenja: Milijunima ljudi savjetuje se da ostanu kod kuće

Pročitajte i ovo Podatci HZJZ-a Drastičan porast broja zaraženih: Na udaru su sve županije, skočio i broj umrlih