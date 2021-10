Većina poduzetničkih priča prije no što postanu lijepe prođu mnoštvo izazova. Jedna od takvih je i ona Jelene Gadže, vlasnice brenda FRUIT MOONS, a ujedno i glavne protagonistice četvrte epizode Startaj Hrvatska.

Jelena je doktorantica agronomije, a njezina poslovna ideja rodila se upravo dok je pisala doktorat. ''Dok sam radila istraživanje za doktorat, ostajalo mi je jako puno soka od šipka i bilo mi je žao to bacati'', rekla je Jelena, kojoj je komentor rada bio profesor iz Turske. On joj je donosio turske specijalitete, među kojima su bile i voćne slastice: ''To je bilo nešto stvarno fantastično i ja sam ga tražila recept'', nastavlja svoju priču.

Kako su turski deserti prilično slatki, Jelena je odlučila napraviti njihovu zdraviju verziju – bez dodanih šećera. Isprva je eksperimentirala s voćem, a ono što je napravila, najčešće je davala na poklon susjedima i prijateljima. Njezine su delikatese naišle na odobravanje: ''Nakon nekoliko godina je došlo vrijeme da to dobije i ozbiljniji prizvuk'', kaže.

Nakon što je u potpunosti usavršila recepturu, ozbiljniji prizvuk, prema Jeleninim riječima, ugledao je svjetlo dana u obliku tvrtke Fru Chef, koju je otvorila 2015. godine. Predano je pristupila cijelom projektu svjesna da ono što je do tada radila u kući mora podignuti na višu razinu. U suradnji s poslovnim partnerom uredila je prostor za proizvodnju hrane, počela planirati strojeve i financijsku konstrukciju, međutim: ''Partner na kojeg sam računala imao je neke druge planove i tu su nam se putevi razišli. Ja sam ostala sama'', prisjeća se.

Nakon što je probala pestil iz Turske, Jelena se odlučila na domaću proizvodnju tih neobičnih grickalica

Iako priznaje da je u početku bila pesimistična, izlaz iz situacije pronašla je u rekreativnom bavljenju trčanjem, koje joj je pomoglo razbistriti misli. Nakon velike ustrajnosti Jelena je dobila prvi kredit te je proizvodnja počela. Prvih je mjeseci radila sama, no onda je zaposlila još dvije djelatnice, za koje kaže da su joj s vremenom postale poput obitelji.

Upornost joj se isplatila, proizvod je postao prepoznat, a za ime svoga brenda odabrala je Fruit Moons jer su i njezine delicije, tj. voćna koža, u obliku punog mjeseca. ''Voćna koža postoji u svijetu, nisam ja ništa novo izmislila. To je jednostavno način čuvanja voća kroz vrijeme. To su još stare civilizacije radile'', objašnjava.

Fruit Moons ručno su rađene grickalice od cjelovitog i orašastog voća. Jelenina slatka poslastica ne sadrži aditive, gluten ni rafinirane šećere, a ujedno je izvor kalija i vlakana. Baza svih okusa je domaća jabuka, no razlikuju se tri vrste. Prva je s jabukom i lješnjakom, u drugoj je još dodan cimet, dok je treća vrsta s jabukom, lješnjakom i mentom.

Jelenin proizvod postao je prepoznat te je uvršten u asortiman duty-free trgovina u zračnim lukama. Kako se proizvodnja širila, zahtijevala je sve više i više novca, a budući da tada nije imala zainteresiranih investitora, Jelena se odlučila na jako velik korak: ''Prodala sam stan i taj novac sam uložila u firmu'', kaže. Sve je trebalo biti u najboljem redu, ali...''1. travnja sam imala dogovoren put, a 19. 3. je došao lockdown i tu je priča stala'', rekla je.

Jelena, kao i njezini prijatelji, nerado se prisjeća tih trenutaka: ''Kada sam osvijestila da se to sve što sam uložila u firmu nije vratilo, i ne da se nije vratilo, nego je i opasnost da se možda nikada neće ni vratiti, to mi je onda teško palo.''

Uz sve to izgubio se interes za kupnju, a time je Jelena bila primorana otpustiti svoje djelatnice: ''Baš mi je teško palo. Mislim da sam mjesecima plakala za njima i nisam mislila da ću opstati'', iskreno je rekla, ali i dodala: ''Sama sebi se čudim da sam još tu i da firma još radi jer bilo je trenutaka… U principu, više sam razmišljala kako ću zatvoriti, ali onda kada sam shvatila da nemam niti za stečajnog upravitelja, nije mi bilo druge nego stisnuti zube i još gurati.''

Jedan od izlaza Jelena je vidjela upravo u projektu Startaj Hrvatska, za koji uopće nije dvojila hoće li se prijaviti. Uz veliku podršku prijateljica, bivših djelatnica, odlučila je pokušati: ''To je to, pa šta bude'', riječi su ove hrabre žene.

Nakon početne audicije na kojoj je predstavila svoj proizvod, ali i priznala da joj je potrebno iskustvo u prodaji, uslijedio je SPAR Hrvatska audit. ''Meni je falila ta papirnata ozbiljnost. Što se tiče samog prostora, mislim da su bili ugodno iznenađeni'', prepričava.

Jelena je pribavila potrebnu dokumentaciju te nakon svega što je morala proći i prikupiti, ustanovila je sljedeće: ''SPAR je meni pružio podršku kakvu ja teško da bih mogla sebi priuštiti.'' Međutim, pravo iznenađenje čekalo ju je na informativnom razgovoru.

U nadi da će prepoznati njezin trud, to se i obistinilo. Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska dao joj je ohrabrenje riječima kako su izazovi i padovi s kojima se susrela sastavni dio poduzetničkog života te dodao: ''Vas smo sigurno prepoznali, a prepoznali smo i proizvod koji je jako inovativan. Mogu reći da mi u SPAR Hrvatska volimo inovativne proizvode i inovativne proizvođače – vi ste ušli u projekt Startaj Hrvatska.'' Na ove riječi Jelena nije ostala imuna te nije mogla sakriti svoje oduševljenje, ali i zahvalnost.

Međutim, samu završnicu ove izazovne poduzetničke priče s lijepim završetkom Jelena je imala u vidu svoje prve velike narudžbe koju će SPAR Hrvatska u potpunosti otkupiti. Napeta, ali napokon podržana u svom poslovnom pothvatu, Jelena je otišla na razgovor s direktoricom nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska Žanom Lovrić, koja je pohvalila njezinu ustrajnost. Spremnoj na suočavanje, Jeleni je priopćeno: ''SPAR će naručiti dvije tisuće komada Fruit Moons proizvoda, ali dvije tisuće komada okusa jabuka s lješnjakom, dvije tisuće komada okusa jabuka, lješnjak, cimet i dvije tisuće komada okusa jabuka, đumbir, menta, anis.'' Na riječi Žane Lovrić Jelena je uskliknula: ''Šest tisuća!'' i obećala kako će ih napraviti do posljednjeg komada.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

