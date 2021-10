Iako Jelena Gadže prethodno nije imala znanja ni iskustva u proizvodnji hrane, njezin poduzetnički put pravi je primjer kako netko s inženjerskom pozadinom i dobrom idejom može mnogo toga postići. Fruit Moons je zanimljiv proizvod od dehidriranog voćnog pirea jabuke, a priču koja stoji iza njega i Jelenine firme pod nazivom Fru Chef imat ćete priliku vidjeti u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Jelena Gadže rođena je istraživačica i izumiteljica te ju je ta strast i dovela do izrade najneobičnijih zalogaja koje ćete imati priliku probati. Reakcije na Fruit Moons u početku su, kako Jelena kaže, bile svakakve. ''U početku je proizvod bio plahta koju sam ja kidala na dijelove i tako nudila ljudima. Uvijek je bilo zaziranje i ispitivali su me što je to, a kad bih im ja rekla 'sušena jabuka', oni svi znaju za sušeni čips, nitko ne zna za takvo nešto. Onda kad probaju, kažu 'Ajme kako je to fino!''', objasnila je te dodala: ''Tako sam shvatila da mi je oblik plahte nezgodan. Probala sam raditi krugove kao zalogajčiće.''

Nakon što je pronašla pravi oblik, došla je ideja i za ime. Pitali smo Jelenu zašto se odlučila za mjesece, a ne sunca. ''Prijateljica koja živi na drugom dijelu zemlje grickala je moj proizvod, mjesec je bio pun i primijetila je da su istog oblika. Ona je od tada to stalno zvala 'moonsi' i tako je to ostalo'', prisjetila se Jelena.

, a nastaju dehidracijom voćnog pirea jabuke iz hrvatskih voćnjaka. Posebnim ih čini dodatak prženih lješnjaka i drugih prirodnih aroma cimeta ili mente, ali i sam oblik pogodan za idealan zalogaj.

''To je sušeno voće, samo na drugačiji način. Ima svoju energetsku vrijednost. Nekoliko moonsa utaži glad. Ja ih i sada imam u torbi. Uvijek ih imam uz sebe da mi daju snagu da pobijedim glad. Ne zahtijevaju posebne uvjete čuvanja, samo je bitno da se vrećica sa zatvaračem zatvori'', kazala je Jelena, koja je na ideju o proizvodnji došla nakon što je probala pestil iz Turske.

Između proizvodnje i prodaje Jelena odabire proizvodnju. ''U prodaji nisam dobra, a proizvodnju volim. Volim taj proces nastajanja, iščekivanje kako će ispasti jer to je sve ručni rad, nikad nije isto.''

Jelenina najveća želja je da njezin proizvod bude d, a kada smo je pitali čime bi rekla da se ona točno bavi, odgovorila je – kuhanjem. ''Ja bih rekla da sam ja kuharica koja istražuje nove okuse, oblike, vrste i dalje razvija nove proizvode'', rekla je Jelena, inače po struci

Njezin put bio je pun uspona i padova. ''Bilo je svega, bilo je uspona i padova, više padova nego uspona. Bilo je i bacanja kompletno cijele serije proizvoda'', priznala je. Ulazak u projekt Startaj Hrvatska stoga za nju predstavlja puno. ''Kad je SPAR poslao svoje djelatnike u audit za kontrolu kvalitete, to mi je bio najdraži dio, koliko god je bio najteži. Mislim da je to najbolje što mi se moglo dogoditi jer su mi ukazali na sve nepravilnosti, nesuglasnosti i definitivno su mi puno pomogli da sve to popravim, doradim i što god treba.''

Što je sve Jelena prošla da bi svoje poslovanje postavila na noge, pogledajte u sljedećoj epizodi emisije Startaj Hrvatska u subotu 30. listopada na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

