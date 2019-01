Koliko zaleđena rijeka zna biti opasna, uvjerili su se vukovarski vatrogasci. Iz ledom okovane Vuke spasili su psa. Snimku spašavanja Dnevniku Nove TV poslao je zahvalni vlasnik.

Hrabri vatrogasac iz Vukovara spasio je četverogodišnju kujicu Leu koja je upala u rupu na ledu. Danas isto mjesto, isti sudionici, ali sasvim druge okolnosti. Dok se Lea bezbrižno igra, ovaj put na snijegu, a ne na ledu, vatrogasac koji ju je spasio i njezin vlasnik prisjećaju se jučerašnjih trenutaka.

''Uf, osjećao sam se nemoćno. To je bio dan kao i svaki drugi, redovna šetnja, međutim ona se sjurila na led i ispod njene težine led je propao, pokušavala se izvući, međutim nije imala šanse izaći iz leda'', priča Marinko.

Denis, vatrogasac koji ju je spasio i sam ima tri psa: ''Znam kako se gospodin osjećao, kad imaš životinju i ne možeš joj pomoći. Pa ovoga, a osjećaj kada sam ga stavio na obalu, kada je došao gazdi u ruke, to vam ne mogu opisati. To je zbog nečeg zbog čega ljudi vole ovaj posao.''

Nakon što su zaprimili poziv, vatrogasci su na hladnoću s posebnom opremom izašli na teren. Surađivao je cijeli tim. ''Svi moraju poznavati sve, ispalo je da sam ja izašao na taj madrac, ali bilo tko od dečki obučen je za to, prošao je sve i odradio bi bez problema'', kaže Denis.

''Znači u pitanju je pas, nije ljudski život ali oni su jednako reagirali i stvarno im hvala na tome'', rekaa je Marinko.

Led može biti opasan, no na sreću ova akcija prošla je bez ikakvih posljedica. Hrvatska gorska služba spašavanja u ovo vrijeme ima dosta posla.

Koliko god je moguće treba biti na oprezu, ali ukoliko se ipak nađete u nevolji savjet je da budete prisebni, zaštitite se od neposredne opasnosti i naravno pozovete pomoć.

HGSS ima pune ruke posla

O ovoj temi u Dnevniku Nove TV reporterka Valentina Baus razgovarala je s pročelnikom HGSS-a Karlovac Dubravkom Butalom.

Često se zimi kada se zalede vodene površine i djeca i odrasli upuštaju u hodanje po ledu. Koliko je led opasan?

To može biti vrlo opasno, s obzirom na to da se nikada ne zna koliko je ta debljina leda i ona je vrlo različita. Led u jednom trenutku može puknuti. Koliko god to nama izgledalo zabavno i lijepo, to je vrlo opasno. Prije par godina Korana je bila skroz zaleđena, pa su roditelji vodili djecu u šetnju po Korani. To je opasno i treba izbjegavati. Ako netko slučajno propadne u led, u vodu ispod leda, spašavanje bez nekakve adekvatne opreme i dobre obuke može biti riskantno i za onu osobu koja je propala ali i za onoga tko mu želi priskočiti u pomoć. Za to treba biti obučen i imati adekvatnu opremu. U svakom slučaju preporučujemo ljudima da se nikako ne kreću po ledu.

Zimi i planine koliko god izgledaju očaravajuće - kriju opasnosti. Čega se planinari trebaju paziti?

Prvenstveno se trebaju dobro informirati o uvjetima koji vladaju na planinama, trebaju biti dobro opremljeni i imati određeno iskustvo koje im garantira da će se dobro i sretno provesti na izletu. Treba biti dobro upoznat s predjelima u koje se zimi odlazi, jer zimske su ture mnogo zahtjevnije nego ljetne i treba čovjek biti dobro pripremljen, informiran i nikako ne odlaziti tamo gdje ne poznaje dobro teren.





