Učenici i učenice zagrebačke Osnovne škole Matija Gubec neće morati polagati prijemni ispit ako žele pohađati jednu od najelitnijih zagrebačkih gimnazija poznatu kao MIOC. Nije to ishod kakvom su se nadali brojni roditelji, a i škole su podijeljene, no resorno Ministarstvo ne odustaje.

Osnovnoškolci će od ove godine morati polagati prijemni ispit da bi postali srednjoškolci. Ali ne i ako su pohađali zagrebačku Osnovnu školu Matija Gubec, a u srednju školu žele ići u XV. gimnaziju, poznatiju kao MIOC.

Naime, oni se u OS Matija Gubec školuju po programu International Baccalaureate (IB), a riječ je o međunarodno priznatom obrazovanju na engleskom jeziku, te će u MIOC imati izravan upis i nastaviti se školovati po IB-u na srednjoškolskoj razini.

Kandidati iz svih ostalih osnovnih škola, kao i dosad, morat će ispuniti stroge kriterije provjere i prijemnog ispita.

Tome se u javnoj raspravi o izmjenama Pravilnika o upisima usprotivio niz sudionika, smatrajući da se radi o diskriminaciji, piše Jutarnji list. Roditelji su ogorčeni, djeca zabrinuta, škole podijeljene.



Ravnateljica OŠ Matije Gupca Ljiljana Klinger odluku brani tezom po kojoj nije riječ o izravnom upisu, nego o nastavku obrazovanja u istome programu.



IB program je međunarodni program obrazovanja s pet razreda i u OŠ Matija Gubec nudi se školovanje za prva tri na engleskom jeziku. Većinom ga upisuju djeca diplomata, a dijete koje završi jedan razred ovog programa, može nastaviti školovanje iduće godine prema tom programu u drugoj državi, poput Austrije.

U MIOCU imaju dva razreda IB-a, a novoj odluci se protive zbog favoriziranja učenika jedne osnovne škole. Naime, ravnatelj Nikola Dmitrović odredbu smatra diskriminatornom jer ako je roditelj imao novac i platio obrazovanje u IB programu osnovne škole i sada mu je omogućen izravan upis u XV. gimnaziju, tada je iz utrke izbacio one koji su mogli ući na temelju kriterija izvrsnosti.



Ističe i da to nije jedini takav međunarodni program u Hrvatskoj jer tu je i britanski program Bright Horizons, ali djeca koja ga pohađaju svejedno moraju polagati prijemni za MIOC.



Ustavni sud je, podsjeća, već jednom srušio odredbu o povlaštenom upisu djece povratnika i sada mu se čini da je jedina opcija ponovno čekati odluku Ustavnog suda jer neki su roditelji već najavili tužbe.



Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za DNEVNIK.hr su, između ostalog, da se ''zbog prilagodbe hrvatskom obrazovnom sustavu program realizira u dvije škole, a zapravo obuhvaća jedan ciklus obrazovanja te je u praksi učestalo dolazilo do problema kontinuiranog pohađanja ciklusa''.

''Želimo naglasiti da je IB obrazovanje prvenstveno namijenjeno učenicima i obiteljima koje često mijenjaju svoju životnu okolinu (diplomati, strani državljani, povratnici iz inozemstva) te je iznimno važno da učenici imaju kontinuitet u pohađanju međunarodno ujednačenog i priznatog programa kako ne bi dolazili u situaciju da se u svakoj državi u kojoj žive i školuju moraju biti integrirani u nacionalne sustave'', naglasili su iz resornog Ministarstva.

Godišnje, kažu, oko 20 učenika završava dio ciklusa u OŠ Matija Gubec te žele nastaviti svoje obrazovanje unutar istog ciklusa kojeg izvodi MIOC. Znalo se dogoditi da njih sedam ili osam uglavnom stranih državljana ne uspiju ostvariti svoje pravo na nastavak IB programa u MIOC-u i te su prisiljeni upisati ili hrvatske škole i učiti hrvatski jezik ili napustiti Hrvatsku.



Napominju i da je ''Ministarstvo prije nekoliko godina odobrilo povećanje razrednih odjela u IB programu u MIOC-u s jednog na dva, upravo iz razloga da se i onima koji nastavljaju obrazovanje i onima koji tek upisuju IB program od I. razreda srednje škole omogući upis u željeni program''.