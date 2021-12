Zbog učestalih pritužbi građana na rad Hrvatske pošte, HAKOM je poslao 13 inspekcijskih preporučenih pošiljki i u isporuci čak 46 posto pošiljki utvrdio nepravilnosti. Hrvatska pošta se brani da 100 posto ispravnih isporuka nije ni moguće.

Iz primjera 676 zapaljenih pošiljki s juga Hrvatske, vidimo da se s pošiljkama zaista svašta može dogoditi. U zapaljenju kombija Hrvatskih pošta kod Ploča izgorjelo je i 125.000 kuna koje je prevozio iz poslovnica. Izgorjeli su svi paketi i kuverte s Korčule od 21. i 22. prosinca. Pošiljke se mogu i jako zaprljati.

"Pošiljka je bila sva zamašćena, valjda im se u vožnji nešto prosulo", kazao je Sven.

U Hrvatskoj pošti kažu da neke pošiljke nažalost neće ni doći.

“Zakonom o poštanskim uslugama propisani su rokovi uručenja. Naš standard je za pošiljke blizu 95 posto. Što se tiče ovih ostalih pet, to su većinom u kašnjenju i jedan dio koji se zagubio negdje usput”, potvrdili su iz Pošte.

HAKOM je dobio pritužbe građana pa izvršio inspekcijski nadzor. Poslao je 13 preporučenih pošiljki. Nesretnih za Hrvatsku poštu bilo je šest.

''U ovom slučaju preporučene pošiljke bile su ostavljene u kućnim kovčežićima, bez potpisa i bez osobne dostave”, kazala je Josipa Đerek iz HAKOM-a.

Većina ljudi s povjerenjem čeka svog poštara, no kad dođe zamjena, izuzetno diskretno će im ostaviti svoj trag.

“Ona obavijest o preporučenoj pošiljci, ne pozvone nego je najlakše ubaciti u sandučić”, požalio se Josip.

Iz HAKOM-a kažu da se usluga ne može usporediti niti s jednom drugom.

“Hrvatska pošta jedina je zakonom ovlaštena u obavljanju univerzalnih usluga za razliku od drugih davatelja koji to nisu”, kazali sui z HAKOM-a.

Da greške nisu nemoguće, potvrdio je i poštar Neven Paunović koji kaže da se one pogotovo dogode u mraku kada se slučajno ubaci u krivi sandučić, no to je rijetkost.

“Ovaj sustav praćenja pošiljaka, treking, nije uvijek baš najjadekvatniji, radimo na poboljšavanju trekinga svakodnevno”, zaključili su iz Pošte.

A onima koji su s Korčule pratili svoje pošiljke i dopratili ih tek do Ploča, gdje su izdimile, Hrvatska pošta nudi naknadu štete.

