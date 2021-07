Dani u kontejnerskom naselju u Petrinji postaju neizdrživi. Ljudi nemaju vode, a ni klima-uređaji nisu od pomoći.

Ljudi koji su se prvi uselili u kontejnersko naselje nakon potresa pola godine poslije ne osjećaju se kao prvaci.

"Ne dobivamo vode. Deset litara dobiješ za deset dana, a na ovoj vrućini moraš popiti 5 litara na dan. Mi to nemamo sada. Svi su nas zaboravili. Ljudi više ne znaju da postoji ovo naselje'', potužila se Sonja Sekulić iz Petrinje novinarki Dnevnika Nove TV Matei Čorić.

U Petrinji zbog manjka vode u posudama uspijeva preživjeti jedino umjetno cvijeće. Građani kažu da je na njih je zaboravila vlast, ali i volonteri. "Ne pamtim kada sam zadnji put vidjela volontere Crvenog križa. Osjećam se ugroženo i usamljeno. Ne samo ja. Svi mi tu napušteni“, kazala je Tanja Rožanković.

Oglasio se i Crveni križ

Iz Crvenog križa odgovaraju da se humanitarna pomoć dijeli redovito ponedjeljkom i četvrtkom i da se u njihovo kontejnersko naselje u Češkom selu vozi više hrane i vode jer često traže pomoć. Traže jer ne rade ni klime.

"Cijedimo se. Vrata su širom otvorena. Prozori su širom otvoreni, ali džabe. Ako zatvorimo kontejnere možemo se kuhati, to je jedino što mogu reći'', objašnjava Elvira Šunjić.

Povratak života u Petrinju: Prva je obnovljena sportska dvorana, najmlađi jedva dočekali hrvački trening

Prije dva dana brigu za naselja preuzeo je Komunalac. Problema su, kažu, svjesni.

"Od sljedećeg tjedna ćemo nastojati uvesti redovitu dostavu pitke vode tako da ne bi došlo do problema pogotovo po ovim vrućinama da ljudi ne ostanu bez pitke vode. To je trenutačno jedan od najvećih problema. Postoje nekakvi problemi i s klimama, ali to ćemo rješavati u hodu“, tvrdi zamjenica direktora Komunalca Ivana Lamza. No s obzirom na težinu problema bolje bi bilo da se rješavaju u trku.

