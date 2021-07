Po podacima EMSC-a, Banovinu je nešto prije 13 sati zatresao novi potres. Hrvatski seizmolozi objavili su da je bio magnitude 3,5 po Richteru.

Na području Banovine nešto prije 13 sati zabilježen je umjereni potres. Po prvim podacima EMSC-a, magnituda je bila 3,3 stupnja. Hrvatski seizmolozi objavili su nešto kasnije da je magnituda bila ipak nešto veća, 3,5 po Richteru.

Epicentar je bio 8 km južno od Petrinje, kod Gornje Bačuge.

"Jak potres u Petrinji, kuća se tresla", "Na sekundu potreslo, malo jače nego u zadnje vrijeme", "Osjetilo se i u kontejnerskom naselju, sve je zadrmalo", "Glasna detonacija i jak udar", neki su od svjedočanstava na EMSC-u.

