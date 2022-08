Od Mislava se danas opraštaju i brojni kolege novinari, i političari koji su strahovali od njegovih pitanja, ali mu svejedno dolazili na intervjue.

Izraze sućuti obitelji preminulog novinara i urednika Mislava Bage poslali su predsjednici Sabora, Republike i Vlade. Novinar Dino Goleš je za Dnevnik Nove TV prikupio dirljive reakcije iz cijele Hrvatske.

Jer Mislav nikome nije bio samo kolega, samo prijatelj ili samo susjed. A novinarki Maji Sever bio je uz sve to, kaže, i član obitelj. "Ja ću ga se sjećati kao jednu veliku, dobru i toplu dušu, uz koju su moja djeca odrastala, koji je bio na svakom rođendanu, na svakoj proslavi Božića. Mimi je moj prijatelj, moj mlađi brat i ovo je veliki gubitak za sve nas", rekla je predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever.



Najbolji prijatelji već više od 20 godina Hrvoje, Stipe i Igor s Mislavom su satima i satima pričali o politici i novinarstvu. No priznaju - više su oni slušali njega nego on njih, ne zato jer on to nije htio, naprotiv, već zato što je o svima i svemu uvijek znao najviše.



"Ja ne mogu vjerovat da je to istina da njega više nema. Dugo, dugo vremena će proći da se pojavi čovjek poput njega - koji je znao sve. Nas trojica smo ga prije par mjeseci nagovarali da napiše knjigu. 'Hajde Mislave, napiši knjigu, to će biti najveći bestseller, jer ti sve znaš' govorili smo mu", rkao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.



Njegov kolega i prijatelj Stipe Alfier svjedočio je veličini Mislava Bage. "Pred penziju ili na kraju karijere za ljude u novinarstvu, u televizijskom noviarstvu kažu - to je bard, to je institucija. Znate kad je on postao institucija? Prije svoje 40 godine! Mislav Bago je jedan od rijetkih hrvatskih novinara, valjda u povijesti, koji je postao institucija prije 40 godine. I bard! I bit će bard i institucija zauvijek", rekao je.

"Osjećali ste da nije ničiji, već samo svoj": Dirljivi oproštaj gledatelja Dnevnika Nove TV od Mislava Bage

Sindikat novinara: "Znali su mladi novinari, ako negdje zapne, zoveš Bagu. Kod njega nije bilo ega, samo kolegijalnosti, ljudskosti"



Bio je uzor od samih početaka. "Od prvog dana od kada smo se upoznali na javnoj televiziji prije 20 godina, Mislav Bago bio je uzor, a kroz protekla desetljeća postao je ne samo kolega, nego i prijatelj koji nije radio razliku među ljudima", rekao je njegov kolega i prijatelj Igor Bobić.



Mislavu je Markov trg bio drugi dom. Uvijek je imao bezbroj pitanja za političare, ministre, premijere i predsjednike. "Mislim da je čovjek s kojim je bio užitak raditi. Bio je tvrd, ponekad težak sugovornik, ali nastojao je izvući iz svih svojih sugovornika ono što je važno, bitno za hrvatske građane, i po tome ćemo ga pamtiti. Iskreno jako nam je žao i meni je osobno žao što Mislava više nema", rekao je premijer Andrej Plenković.



Od njega se oprostio i predsjednik Zoran Milanović. "Neizmjerno sam tužan zbog smrti Mislava Bage. Sretali smo se i razgovarali godinama, uvijek samo zbog posla koji nas je vezao, ali nakon tih razgovora rastajali smo se gotovo kao dugogodišnji prijatelji. Dok je radio svoj novinarski posao, te britke intervjue koje je vodio ne možete usporediti ni s kim, posebno je imponirala njegova profesionalna distanca", napisao je.



Lijepe riječi o pokojnom novinaru imao je i predsjednik sabora, Gordan Jandroković. "Gospodin Bago bio je vrstan poznavatelj rada Hrvatskoga sabora i Vlade. Pamtim ga još od njegovih novinarskih početaka, a u našim brojnim intervjuima uvijek je pokazivao visoku razinu stručnosti, objektivnosti i ustrajnosti zbog čega je bio zanimljiv sugovornik. Mislav Bago nikad nije ostavljao javnost bez odgovora", rekao je.

Nema tog predsjednika, premijera, ministra ni zastupnika kojeg nije dočekao i ispratio. A svi oni ističu prema svima je imao isti pristup.

"Mislava pamtim prije svega kao velikog čovjeka koji je pomagao i u najtežim trenucima. Kao novinar bio je neumoran, počesto izvan okvira konvencionalnog novinarstva, što ga je činilo jedinstvenim. Ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom novinarstvu. Počivaj u miru, dragi Mislave", napisala je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom Twitter profilu.

A o njegovoj vještini interjuiranja svjedočila je i bivša premijerka Jadranka Kosor. "Niti jedom političaru nije bilo svejedno stati pred Mislava Bagu, dati mu intervju, ali mislim da se niti jedan političar nije usudio izbjeći ga, kad bi on tražio razgovor, zato što je Mislav zapravo bio jednak prema svima", rekla je.

I zato će zauvijek ostati nezamjenjiv.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr