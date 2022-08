Višestruko nagrađivani novinar, reporter i politički komentator Mislav Bago preminuo je u četvtak, povodom te tužne vijest oglasio se i Sindikat novinara Hrvatske.

Sindikat novinara Hrvatske dirljivim pismom oprostio se od svog kolege - novinara, urednika i reportera Mislava Bage.

"S velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio naš kolega Mislav Bago. U ime svih članica i članova sindikata izražavamo duboku sućut njegovoj obitelji, te kolegicama i kolegama s Nove TV.

Postoji jedna izjava, ne znamo autora, koja kaže: Da bi bio dobar novinar, moraš biti dobar čovjek. A kako je Mislav bio dobar čovjek! Vjerujemo da su svi koji su ga barem jednom upoznali to osjetili.

Ma niste ga morali ni upoznati, bilo je dovoljno vidjeti ga na ekranu, doživjeti njegovu energiju dok suvereno rešeta političare, od načelnika općine do premijera, jer on je uvijek bio Novinar.

"Sve je po planu. Ne brini. I mirno spavaj...": Redakcija Dnevnika Nove TV emotivnim se porukama oprašta od Mislava Bage

Kolege, prijatelji i političari opraštaju se od Mislava Bage: "Kada smo izlazili, ljudi bi trčali za njim"

On je znao za koga radi, on je znao da jedino kome odgovara su njegove vjerne gledateljice i gledatelji koji su ga godinama pratili i poštovali jer su znali da je Mislavu njihova dobrobit na prvom mjestu.



Kada je riječ o nama, kolegicama i kolegama iz struke, nije tajna da televizijske novinare može ponijeti ego, ali kod Mislava nije bilo ega, bilo je samo kolegijalnosti, ljudskosti i iskrene želje da svoje znanje, informacije, kontakte… podijeli s drugima, posebno mladim kolegicama i kolegama.

Znali su svi mladi novinari koji su radili s njim da ako negdje zapne, zoveš Bagu da pomogne. Pa onda Bago nazove ministra/cu i nariba ih da “što si oni umišljaju da se ne javljaju njegovim kolegicama i kolegama”.

Nitko Bagi nije bio konkurencija, ali ni Bagi novinarstvo nije bilo priča o konkurenciji, gledanosti, pojavljivanju u novinama ili prepoznavanju na ulici. I zato je bio veliki i Čovjek i Novinar.

Odmori sada prijatelju, ne brini se više, samo odmori. Mi ćemo nastaviti kako i koliko znamo, ali bez tebe bit će to jako teško. Počivaj u miru", napisao je Sindikat novinara Hrvatske.