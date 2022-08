Osim kolega, prijatelja, političara i novinara, od Mislava Bage oprostili su se i gledatelji Dnevnika Nove TV. Evo po čemu će ga pamtiti.

Cijela Hrvatska oprašta se od novinara i urednika Mislava Bage, a s njom i gledatelji Dnevnika Nove TV. Evo što su rekli, po čemu će ga najviše pamtiti.

"Pamtit ću ga kao osjećajnog i staloženog novinara, uvijek istinitog. Bio je baš...bio ga je gušt gledati", rekla je gledateljica Bojana.



"Lice koje smo svi voljeli vidjeti, iz razloga što je bio direktan. Postavljao je provokativna pitanja i nije dozvoljavao da se ostane bez odgovora", rekao je gledatelj Ivan.

Sindikat novinara: "Znali su mladi novinari, ako negdje zapne, zoveš Bagu. Kod njega nije bilo ega, samo kolegijalnosti, ljudskosti"

Kolege, prijatelji i političari opraštaju se od Mislava Bage: "Kada smo izlazili, ljudi bi trčali za njim"



"A Mislava Bagu teško ne pamtiti, svima će nam nedostajati. Njegov način gledanja stvari, analize koje je radio...Jednostavno ste osjećali da on nije ničiji nego svoj, i da ono što dobijete od njega da je to to. Nedostajat će nam svima", rekla je Vesna. Zorana će pamtiti njegovu energiju. "Energiju koju je imao, evo ne znam ni ja sama kako je uspijevao", rekla je.



"Bio je pristojan bio je inteligentan, kad god je imao razgovor s nekim na televiziji, znao je sve", prisjetio se Rade. "Mislav Bago je jedan vrsni i profesionalni novinar, i mislim da je novinarka scena izgubila jednu veliku i važnu osobu", rekla je Martina.

