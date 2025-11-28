Pripremite se na gužve! Na ovim lokacijama zatvara se promet, ovo su nova pravila

Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu održava se od subote, 29. studenog, do 7. siječnja 2026.
Tijekom održavanja Adventa na snazi će biti privremena regulacija prometa.
Određene zone održavanja manifestacije u samom središtu grada privremeno će se zatvarati, a detaljan raspored zatvaranja ulica i privremene regulacije objavljen je i na stranicama Adventa u Zagrebu.
RADNI DANI (pon – čet) od 17:00 do 23:00
Zabrane prometa:
Za sva vozila osim tramvaja i stanara na:
- zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)
- Praškoj ulici.
U Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:
Dvosmjerni promet za stanare:
- Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca).
Regulacija radni dan
Foto:
Grad Zagreb
VIKEND (pet – ned) od 17:00 do 24:00
Zabrana za sva vozila na:
- zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog
- Praškoj ulici
- zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera
- zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva).
Dvosmjerni promet za stanare:
- Katančićeva (Gajeva do Strossmayerova trga).
Gajeva, Berislavićeva i Teslina, zabrana prometa osim taksija i stanara:
- Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)
- Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve).
Zabrana prometa osim stanara:
- Gajeva (Berislavićeva do Tesline)
- Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)
- sjeverna strana Trga N. Zrinskog.
Taksi obvezan smjer:
- iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.
Tramvajski promet:
- 18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora (po procjeni policije).
Regulacija vikend
Foto:
Grad Zagreb
Turistički autobusi:
- ne smiju ulaziti u zone zabrane
- kreću se samo kroz zelene valove.
ZET linija 150 do 17:00 sati izmijenjena ruta:
- Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog → Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića.
Privremena stajališta:
- početno – krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k. br. 1
- prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom od 17:00 do 22:00 sata: redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.
TAKSIJI I STAJALIŠTA
- izvan vremena zabrana – normalan režim
- za vrijeme zabrana taksi-promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.
Stajališta:
- Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve)
- Preradovićeva → radi normalno
- Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, k. br. 2 – 4, smjer jug)
- Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno.
DOSTAVA
Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta:
- istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza)
- istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom)
- zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica
- istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva
- južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška
- južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije)
- sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle
- južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije).
GARAŽA BAN CENTAR (Kurelčeva)
Korisnici garaže u razdoblju 29. 11. 2025. – 7. 1. 2026.:
- ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža
- izlaze iz garaže: istom trasom natrag.
Zbog očekivanih velikih gužvi i dolaska brojnih posjetitelja u grad te zbog održavanja niza manifestacija u samom središtu, na gradskim ulicama i trgovima, građane se poziva da na vrijeme isplaniraju posjet Adventu i centru grada te poštuju regulaciju prometa.