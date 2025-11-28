Pripremite se na gužve! Na ovim lokacijama zatvara se promet, ovo su nova pravila

Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu održava se od subote, 29. studenog, do 7. siječnja 2026.

Tijekom održavanja Adventa na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Određene zone održavanja manifestacije u samom središtu grada privremeno će se zatvarati, a detaljan raspored zatvaranja ulica i privremene regulacije objavljen je i na stranicama Adventa u Zagrebu.

RADNI DANI (pon – čet) od 17:00 do 23:00

Zabrane prometa:

Za sva vozila osim tramvaja i stanara na:

zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)

Praškoj ulici.

U Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:



taksiji

vozila stanara.

Dvosmjerni promet za stanare:



Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca).

Regulacija radni dan Foto: Grad Zagreb

VIKEND (pet – ned) od 17:00 do 24:00

Zabrana za sva vozila na:

zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog

Praškoj ulici

zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera

zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva).

Dvosmjerni promet za stanare:

Katančićeva (Gajeva do Strossmayerova trga).

Gajeva, Berislavićeva i Teslina, zabrana prometa osim taksija i stanara:

Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)

Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve).

Zabrana prometa osim stanara:

Gajeva (Berislavićeva do Tesline)

Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)

sjeverna strana Trga N. Zrinskog.

Taksi obvezan smjer:

iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.

Tramvajski promet:

18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora (po procjeni policije).

Regulacija vikend Foto: Grad Zagreb

Turistički autobusi:



ne smiju ulaziti u zone zabrane

kreću se samo kroz zelene valove.

ZET linija 150 do 17:00 sati izmijenjena ruta:



Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog → Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića.

Privremena stajališta:



početno – krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k. br. 1

prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom od 17:00 do 22:00 sata: redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.

TAKSIJI I STAJALIŠTA



izvan vremena zabrana – normalan režim

za vrijeme zabrana taksi-promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.

Stajališta:

Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve)

Preradovićeva → radi normalno

Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, k. br. 2 – 4, smjer jug)

Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno.



DOSTAVA



Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta:



istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza)

istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom)

zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica

istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva

južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška

južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije)

sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle

južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije).



GARAŽA BAN CENTAR (Kurelčeva)



Korisnici garaže u razdoblju 29. 11. 2025. – 7. 1. 2026.:

ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža

izlaze iz garaže: istom trasom natrag.

Zbog očekivanih velikih gužvi i dolaska brojnih posjetitelja u grad te zbog održavanja niza manifestacija u samom središtu, na gradskim ulicama i trgovima, građane se poziva da na vrijeme isplaniraju posjet Adventu i centru grada te poštuju regulaciju prometa.