Nadamo se da ste dobro iskoristili jučerašnji dan jer danas će biti oblačnije, a upravo će oblaci obilježavati vrijeme idućih dana, i to ne samo oblaci nego i oborine koje će nam donijeti.

Za razliku od subote, idućih dana će biti i vjetrovito - na Jadranu već krajem dana dana uz jake, olujne, podno Velebita i orkanske udare bure.

Vrijeme će u našim krajevima određivati ciklona s frontalnim sustavima koja nam se postupno približava.

U takvim okolnostima od jutra pretežno oblačno s povremenim oborinama, na Jadranu kišom, a u unutrašnjosti uz kišu, susnježicu, u višim predjelima i snijeg. Unutrašnjosti uz umjeren sjeveroistočnjak, a na moru u početku jugo, koje će već tijekom prijepodneva na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura na kopnu od -2 do 0, a uz obalu između 6 i 8 stupnjeva.

Crveno upozorenje zbog bure

U nastavku dana pretežno oblačno, i dalje s povremenim oborinama, ali rjeđe nego ujutro. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura od 2 do 4 stupnja. I na istoku oblačno, s povremenom kišom, ponegdje i susnježicom. Uz slab do umjeren sjeverni vjetar temperatura do najviše 5 stupnjeva.

I u zapadnim predjelima oblačno s oborinama, na moru kišom, a u gorju snijegom. Bura će prema kraju dana sve više jačati pa je za sjeverni Jadran DHMZ izdao narančasto upozorenje zbog jakih i olujnih udara, a u Velebitskom kanalu i crveno zbog orkanskih udara bure.Temperatura u gorju do 2 stupnja, a na moru do 10.I u Dalmaciji će biti oblačno s kišom. Od sredine dana i ovdje uz buru u jačanju, a temperatura do najviše 12 stupnjeva.

Pripremite kišobrane!

I idućih dana bit će oblačno s povremenim oborinama, uglavnom snijegom i to osobito od utorka. Stvaranje novog snježnog pokrivača očekuje se uglavnom u gorju. I na Jadranu idućih dana oblačno uz povremenu kišu, osobito u Dalmaciji. U srijedu može biti i obilnijih oborina. Bure će biti i idućih dana, a u srijedu će na jugu Dalmacije zapuhati jugo.

Idućih dana pripremite kišobrane jer će u danima pred nama gotovo stalno nešto padati. Osim toga oprezno u prometu, i to ne samo zbog oborina nego i zbog jake i olujne bure.

