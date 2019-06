Timovi Prečko Hamburger i Rally Retro već su poslali svoju prijavnicu za utrku u kojoj se ocjenjuju kreativnost, hrabrost i vještina. Naravno, radi se o utrci Red Bull Soapbox, koja svoje obožavatelje ima diljem svijeta, a namijenjena je vozačima koji se utrkuju u jurilicama iz kućne radinosti.

Pero Jukić sa svojim se timom Prečko Hamburger natjecao i na posljednjoj utrci, koja je 2011. godine održana u Zagrebu. Njihovo vozilo tada je bilo u obliku hamburgera, a ideja je nastala zahvaljujući rođendanskom poklonu: ''Za rođendan sam od kuma dobio ogroman hamburger. Pljeskavica je bila od tri kilograma mesa i, ako se ne varam, u promjeru više od pola metra.''

Iako im bodova za kreativnost u dizajnu vozila nije nedostajalo, pobjedu na kraju nisu odnijeli jer, kako kažu, nisu bili dovoljno vješti u izgradnji vozila. ''Nedostajalo nam je iskustva u izgradnji upravljačkog mehanizma. U jednom sam trenutku morao kočiti jer sam izgubio kontrolu nad vozilom, i tu sam izgubio nešto vremena'', kazao je Pero. Osim kreativnog dizajna i brzine spusta, nisu zadovoljili, po njemu, jedan od važnijih sudačkih kriterija: ''Nismo imali pripremljen nikakav performans na samom startu, što nas je koštalo bodova kod sudaca.''

Prečko Haburger tim 2011. godine na Red Bull Soapbox utrci (Foto: Privatna arhiva)

Ako ih sudci odaberu, sva tri kriterija pokušat će poboljšati 14. rujna ove godine i tako očarati žiri, ali i publiku: ''Ove godine pripremamo modificirano vozilo s ispravljenim manama i spremamo vrhunski performans na startu i tijekom spusta. Ako uspijemo izvesti to što smo zamislili, mislim da nam je zagarantirano jedno od prva tri mjesta, a i video bi mogao postati viralan'', objašnjava Pero i otkriva da ovaj put sreću neće iskušati u vozilu u obliku hamburgera: ''Vozilo će biti u obliku lopte za američki nogomet. Potrudit ćemo se da izgleda kao prava lopta sa svim oznakama i natpisima, samo u većem obliku.''

Sva vozila u utrci Red Bull Soapbox moraju biti pogonjena na ljudsku snagu, što znači bez motora, pedala i vanjskih izvora energije, a svaki član tima mora imati minimalno 18 godina. Među mlađim prijavljenima i ove je godine tim Rally Retro. Njihov najmlađi član ima 23, a najstariji 25 godina.

''Troje nas je iz iste srednje škole, završili smo za automehatroničare, ciljano smo išli za to zanimanje, a i prije srednje škole svaki od nas bavio se nekakvom mehanikom ili elektronikom'', objašnjava nam Dominik Grgić.

Ovaj put idu sa sličnom temom kao 2011. godine: ''Napravit ćemo legendarno retro reli-vozilo, kako je to nekad izgledalo, a imamo i resursa i prostora dočarati to maksimalno'', rekao je Dominik te dodao: ''Mi nemamo tematiku nekakve diskokugle na kotačima ili ideju takvog tipa. Smatramo da je naša ideja dovoljno originalna iako nije u humorističnom duhu, više se trudimo prikazati kako to izgleda na reli-nastupu za one koji to ne znaju, ali i za fanove koji prate taj sport.''

Rally team Retro 2011. godine na Red Bull Soapbox utrci (Foto: Privatna arhiva)

Na utrku Soapbox prijavili su se jer smatraju da je sama po sebi zabavan događaj: ''Od samog početka izrade vozila do dana utrke postoji neka dobra atmosfera i pozitivna napetost. Inače se bavimo autosportom i utrkama jer to volimo pa smo se tako uključili i 2011. godine, nadamo se da ćemo i ove godine.''

Nešto otkačeniji članovi Prečko Hamburger tima misle da zaslužuju biti odabrani jer su, kažu, dovoljno sposobni da naprave spektakl: ''Zato što možemo pokazati koliko smo kreativni i otkačeni, a svi su Red Bullovi eventi takvi. Gdje je zabava, tu smo mi, Prečko Hamburger Team!''

Ako mislite da možete parirati timovima Prečko Hamburger i Rally Retro, prijavite se na www.redbullsoapbox.hr igranjem igre. Po završetku igre ispunjava se formular za prijavu. U paketu za prijavu nalazi se tehnički papir na kojemu je potrebno što uvjerljivije prikazati kako će izgledati vozilo. Red Bull Soapbox utrka je način da se odvezeš u vozilu koje si sam i napravio, ali bez motora. Vozila moraju biti pogonjena samo željom za zabavom, timskim radom i gravitacijom. Pedeset najboljih vozila bira se prema kriterijima: genijalnost, kreativnost dizajna, karakteristike vozila i sigurnost te pridržavanje propisa o izgradnji. Prijave traju do 7. lipnja u 12 sati.