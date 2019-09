Prije osam godina Hrvatsku je, točnije Zagreb, prvi put posjetila najotkačenija utrka – Red Bull Soapbox. Te 2011. godine niz stazu su se sjurili dečki iz Prečko Hamburger Teama, a dvojbe o dolasku na ovogodišnju utrku nije bilo.

Zagreb će 14. rujna ugostiti 129. Red Bull Soapbox, na kojem će se jurilice iz kućne radinosti sjuriti niz stazu koja će se protezati od Kazališta Komedija do Manduševca.

Povratak utrke u Zagreb posebno je razveselio i otkačenu ekipu iz Prečko Hamburger Teama koja će se ove godine niz stazu sjuriti drugi put, i to u – lopti za američki nogomet.

O ponovnoj prijavi za utrku nisu puno razmišljali. ''Mi smo samo čekali kad će se utrka ponovno pojaviti. I prvi dan kad su izašle prijave, ja sam se odmah prijavio i poslao ekipi: 'Idemo?'. Samo smo čekali kad će ponovno biti jer je prvi put bilo fenomenalno'', rekao nam je Pero Jukić.

Upravo će Pero na utrci biti za volanom jurilice koju je Prečko Hamburger Team složio u garaži. Uz Peru, ekipu čine uglavnom ''kvartovski dečki'' – Hrvoje Hlupić, Danijel Horvatić ''Truba'', Mario Vrbanović ''Vrba'', koji je u ekipi rezervni član, Marko Foriš i Andro Ostović. Andro jedini ne živi u Prečkom, ali je u tim ušao jer on može napraviti nešto što je timu vrlo važno, a ostali iz ekipe to ne mogu.

Ideja za performans na startu

Naime, dečki imaju ideju da Andro, kad Peru u vozilu gurne niz stazu, baci nekoliko lopti za američki nogomet, a Pero će ju u vožnji pokušati uhvatiti. Pero je objasnio da su ga izabrali jer ostali nikada nisu igrali američki nogomet, dok je Andro ostao iznenađen jer je timu potreban ''samo'' za to.

Odluka da ovu utrku na neki način posvete američkom nogometu dečkima je bila logična. Andro i Pero veći dio života bavili su se američkim nogometom, ali zbog brojnih ozljeda morali su se odmaknuti od terena. No kada nešto voliš, teško je potpuno se isključiti iz toga. Stoga su se dečki bacili u sudačke vode i sada su međunarodni suci. Nije samo ljubav prema tom sportu prevladala u odluci o tme kakvu će jurilicu za utrku složiti.

Prečko Hamburger Team (Foto: Anamaria Batur) - 3

''Američki nogomet u Hrvatskoj je dosta stagnirao, pa da ga malo promoviramo. A i počela je sezona američkog nogometa, prva je utakmica odigrana, pa će se sve poklopiti da malo populariziramo taj sport u Hrvatskoj'', kaže Pero.

Dojmovi s prve utrke dečkima će ostati u najboljem sjećanju. ''Super, super, super. To je baš čista zezancija. Organizatorima je isto više do zabave nego što je do natjecateljskog duha'', kaže Pero, a Andro nam je otkrio da očekuju pobjedu. ''Pa ne bismo se prijavili iz drugog razloga'', kaže.

Hrvatski olimpijac prvi put u ulozi suca: Martin Sinković otkrio nam je kako će ocjenjivati jurilice na najotkačenijoj utrci

Žirija se dečki ne boje, a u rukavu imaju i adut kako se približiti sucima na utrci. ''Znamo da je Martin Sinković veliki obožavatelj američkog nogometa, pa malo igramo i na tu kartu'', rekao nam je Andro.

Treći hrvatski Red Bull Soapbox održat će se od 13 do 17 sati u centru Zagreba. Staza utrke kretat će se od Kazališta Komedija do Manduševca, a hrabrim će timovima suditi Maja Šuput, Miroslav Zrnčević Mrgud, Martin Sinković, Damir Kedžo i Petar Bruno Basić.