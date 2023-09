Velika pobuna u Dubrovniku! Ne žele brzu cestu do zračne luke u Konavlima vrijednu 400 milijuna eura: "Ovo je postalo političko pitanje"

To je jedan od najvažnijih projekata na jugu. Dio građana, ali i dio stručne javnosti smatra kako je predložena trasa za cestu loša i kako bi mogla uništiti neka od mjesta i krajolika kroz koje prolazi. U utorak je građanima prezentirana Studija utjecaja na okoliš, a dio njih okupio se na prosvjedu uz povike i zvižduke ''spasimo rijeku Omblu''.

"Varijanta koja dijeli župu fizički na dva dijela ne može biti predmet interesa lokalnog stanovništva. Pazite, potreba je potreba, ali cesta ne služi župljanima"; rekao je Nikša Grbić.

"Mislim da se u ovom slučaju građani nisu puno ni pitali, to je donijeto na višem nivou", poručio je Ivo Mage.

Uživo iz Dubrovnika s više informacija javila se reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

"Vrlo je jednostavan odgovor i građani i gradonačelnik Župe Dubrovačke, Rijeke Dubrovačke su protiv ovog projekta. Kažu ovo rješenje brze ceste nije dobro, nisu protiv brze ceste, ali smatraju da ovo rješenje nije nikako dobro i da će uništiti krajolik i kvalitetu života", izvijestila je reporterka.

"Iza mojih leđa i dalje traje javno izlaganje, pitanja građana, bilo je i pljeska i zvižduka, svega se moglo čuti. Mogli smo čuti i službeni stav Grada Dubrovnika. Gradonačelnik Franković u utorak nije bio ovdje, on je na službenom putovanju", dodala je.

"Prvo bih istaknuo da se raspravlja o studiji utjecaja na okoliš, a ne konkretno o samoj trasi. Međutim, bila je ovo prilika da još jednom Grad Dubrovnik jasno kaže svoj stav, a to je da se protivi ovako predloženoj trasi i to je stav koji se ponavlja još od kraja 2016. do danas", poručio je Božo Benić, pročelnik za urbano i prostorno planiranje.

"Grad Dubrovnik se u više navrata očitovao da ovako predložena trasa ima negativan učinak ne samo na značajni krajobraz rijeke Dubrovačke već i na cjelokupan život stanovnika grada", istaknuo je.

"Iz tog razloga mi smo upozorili da studija utjecaja na okoliš nije razmotrila drugu varijantu koja je predložena prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije, a to je varijanta mosta dr. Franje Tuđmana, tunel Srđ dalje prema Brgatu", objasnio je Benić.

"Iz Hrvatskih cesta rekli su da je gruba procjena ovog projekta čak 400 milijuna eura. Pelješki most je bio oko 500 milijuna eura, to govori o tome koliko je ovo bitan projekt. Ovo je sada postalo i političko pitanje.

HDZ-ov gradonačelnik protiv HDZ-ovog župana protiv rješenja i ideje Hrvatskih cesta, ali i Vlade Republike Hrvatske.

Svakako će biti zanimljivo pratiti što će se to na jugu Hrvatske događati te kada će i kakvu cestu koju čekaju više od dva desetljeća dobiti građani", zaključila je reporterka.

