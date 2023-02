Svi koji imaju obavezu prijaviti porez na dohodak za prošlu godinu ili imaju olakšice pa im se isplati prijaviti mogu to učiniti još danas i sutra.

Porezna uprava posljednjeg je dana, 28. veljače, produljila vrijeme zaprimanja poreznih prijava do 19 sati. Za one koji ne žele osobno dolaziti u ispostavu Porezne uprave, prijava se može podnijeti putem sustava ePorezna ili mobilne aplikacije mPorezna.



Za većinu građana koji primaju isključivo dohotke od nesamostalnog rada (plaća, honorari), godišnji obračun poreza provodi Porezna uprava u posebnom postupku te oni ne trebaju podnositi prijavu. Lani je takav postupak proveden za ukupno 741.545 poreznih obveznika, a u Poreznoj očekuju da će broj prijava i ove godine biti sličan kao i iznos povrata. Kod 671.744 porezna obveznika prošle je godine utvrđena razlika za povrat od 219,58 milijuna eura (1,65 milijardi kuna).

Godišnju poreznu prijavu obavezni su podnijeti:



• porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo, proizvodnja električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga)

• porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

• godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Prijava se podnosi na DOH obrascu.



Oni koji žele ostvariti priznanje poreznih olakšica poreznu prijavu trebali bi podnijeti sami.

Olakšica za roditelje

Riječ je o podacima bitnim za utvrđivanje prava na:



• dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

• dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece)

• umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici

• dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili darovanja.



Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje stupile na snagu krajem godine povećan je iznos primitka do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom - s 15 na 24 tisuće kuna, a što se primjenjuje već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu.



Stoga, ako su roditelji/uzdržavatelji sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavili ili uopće nisu prijavili dijete/uzdržavanog člana koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, a žele ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022., obvezni su do 28. veljače ove godine podnijeti obrazac ZPP-DOH, istaknuli su iz Porezne za DNEVNIK.hr.



Nadalje, ako roditelji/uzdržavatelji nisu sa svoje porezne kartice odjavili uzdržavanog člana/dijete koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, roditelju/uzdržavatelju priznat će se pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu 2022. godinu.

Povrat za mlađe od 30 godina

Povratu poreza mogu se veseliti i oni koji rade, a mlađi su od 30 godina.

Naime, Zakon o porezu na dohodak propisuje da su osobe u radnom odnosu (nesamostalan rad) koje imaju do 25 godina u potpunosti oslobođene od plaćanja poreza na dohodak. Kroz povrat poreza vratit će im se sav uplaćeni porez i prirez.

Zaposlene osobe između 26 i 30 godina oslobođene su od 50 posto tog poreza i vraća im se polovina uplaćenog iznosa.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:



• koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

• koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

• koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i

• nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Iz Porezne uprave odgovaraju da se očekuje kako će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja ove godine.