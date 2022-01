Jedan od najbližih prijatelja nestalog Mateja Periša otkrio je novi detalj u noći kad je Splićanin nestao u Beogradu.

29-godišnji Splićanin koji s Matejem dugi niz godina radi kao skiper kritizirao je srpske tabloide koji ''histerično produciraju enormnu količinu fake newsa''.

Za Mateja kaže da nije narkoman ni incidentan tip već da je najobičniji splitski momak koji je fino i skromno odgojen i koji se htio dobro zabaviti u Beogradu.

Prijatelj je otkrio dosad nepoznate detalje iz Beograda. "Matej i ostatak ekipe bili su na večeri u jednom beogradskom restoranu tog popodneva. Vidio sam slike s večere. Tada su već, vjerojatno, bili pripiti. Nakon toga otišli su u klub Gotik i tada se dogodio taj misterij pun rupa. Ono što pouzdano znam od ljudi koji su bili tamo je da je u klubu bila i ekipa iz Zadra. Poznato je da su Splićani i Zadrani veliki prijatelji i da su jedni i drugi u Srbiji dobrodošli. Oni su se međusobno častili i družili. Međutim u jednom je trenutku došlo do incidenta između dvije ekipe, a mislim da je s tim povezana i jedna djevojka. Matej i prijatelji pili su Jameson i Black Johnnie Walker. U jednom je trenutku Matej odlučio bocom Walkera počastiti ekipu, ali problem je nastao oko zbrajanja računa. Tu se ne može znati točna istina, ali ja sam čuo iz prve ruke za priču prema kojoj su konobari preračunali iznos i pokušali naplatiti višestruko veći iznos. Tu je došlo do verbalne prepirke s konobarima, a navodno su Splićani i Zadrani jedni drugima u tom kaosu nešto počeli predbacivati. Tko zna kakve su sve riječi tada pale i kome je možebitno pala roleta na oči. Nakon toga u priču su se uključili redari i Matej panično izlazi iz kluba'', ispričao je prijatelj za Večernji list.

U tijeku je potraga za nestalim Matejem Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je da ne razumije zašto se taj detalj u medijima i policijskim krugovima uporno prešućuje, ''a sasvim je jasno da je to bio okidač za sve dalje što se dogodilo''.

Kaže da ne zna što se točno dogodilo ali da je moguće da se radi o klasičnom obračunu u noćnom klubu. Na pitanje sumnja li da je Matej bio pod utjecajem opijata, odgovara da to ne može sa sigurnošću tvrditi. ''Koliko znam, ekipa iz Zadra nešto je konzumirala. Je li se sada dogodila situacija da je netko nekome nešto iz čiste zabave ponudio - ne znam. Je li Matej probao neku halucinogenu drogu, nakon čega ga je 'okrenulo naopako'? Ne znam. On nije taj đir, vjerujte mi. Ali sve je moguće, bilo je kasno, svi su već popili i bila je usijana atmosfera... Ali ako bismo i hipotetski tvrdili da je Matej probao nešto što ga je 'izbilo iz cipela', ostaje pitanje zašto je izašao sam i kako to da je baš samo njega okrenulo", tvrdi prijatelj.

Navodi da ga je vrlo jasno prepoznao na snimkama beogradskih nadzornih kamera koje su procurile u javnost.

Snimke nadzornih kamera - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''To je on. To je njegov hod. To je njegov mot. Gledam svog prijatelja, ali kao da ga ne prepoznajem. Zašto tako trči? Nikad ga takvoga nisam vidio. Nikad'', naglasio je i dodao da je Matej možda bježao od nekoga.