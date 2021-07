Državljanin Kosova (52), koji je skrivio strašnu prometnu nesreću kod Slavonskog Broda, za koju mu prijeti kazna od 15 godina zatvora - na ispitivanju se branio šutnjom. Od 10 poginulih, osmero je identificirano. Još se čeka identifikacija dviju osoba.

Vozač (52) koji je zaspao i sletio s ceste danas se u Županijskom državnom odvjetništvu branio šutnjom.

"Predložen istražni zatvor o kojem će se odlučivati sutra u 9 sati na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu", reko je Franjo Kopunić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu

Iz bolnice doznajemo da su putnici koji su zadobili teže ozljede stabilno. Dvije osobe su još na jedinici intenzivnog liječenja.

"Ono što je u ovom slučaju dobro je da nema nekih promjena na gore", objašnjava Josip Samardžić, ravnatelj bolnice brodsko-posavske.

Danas je 20-ak osoba otpušteno iz bolnice. Unesrećeni putnici i dalje se pokušavaju sabrati. Od tuge gospođa Marta noćas nije oka sklopila, no doznala je sudbinu svog supruga.

"Ne znam joj ime, zahvaljujem joj. Ide u bolnicu, priča s mojim mužem pa mi kaže da on je bolje", rekla je Marta Rosaj reporterki Dnevnika Nove TV Mateji Drmić.

Njene suze u ječerašnjem Dnevniku ganule su cijelu zemlju. Na pitanje je li skupila svoju prtljagu, kaže: "Stvari? Ne zanimaju me. Važni su oni kojih više nema. A stvari? Ništa", rekla je gospođa Rosaj, još u vidnom šoku.

Gospodin Ramo kaže bio je to najstrašniji dan u njegovu životu.

"Ja sam ispao s drugog kata sa ženom i sa svima. To je bilo u pet ujutro. Zaspao sam. Čuo sam neko pucanje. Vidio sam sebe ispod ceste, ležao sam na toj livadi, vidio sam puno ranjenih, puno mrtvih. Ja sam ispao sa ženom, sa drugog kata, ispali smo svi. Kroz prozor“, kaže Ramo Gaši.



"Puno je bilo ranjenih. Puno su tražili pomoć. Ja sam se nudio. Trudio sam se da svakom pomognem. Nisam stigao. Jer nekome je otkinuta ruka, nekome glava. Svašta je bilo. To je katastrofa bila. Nisa u životu to vidio", govori Ramo.

"Ljudi zbog pandemije nisu dugo bili doma i jedva su čekali da dođu doma. I nisu stigli", zaključio je.

Svima neozlijeđenima pružena je psihosocijalna pomoć, a danas su im vraćene stvari.

"Stvari smo dobili, sve smo pronašli. Hvala policiji, hvala ministarstvima hrvatske, policiji, vama svima puno zahvaljujem", nastavlja dalje. Njegova supruga treba danas na operaciju ramena.

Na Kosovu je danas dan žalosti.

"Mi sad sve koordiniramo da što brže ljudi koji mogu da idu prema Kosovu ili da se vrate u Njemačku“, rekao je Xhelal Sveçla, kosovski ministar unutarnjih poslova.

Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije

"Shodno njihovim zeljama bit ce organizirani čarter letovi za povratak u Kosovo koji će ići iz zračne luke u Osijeku.

Župan i direktor HNS- a posjetili su neozlijeđene putnike u privremenom smještaju i donijeli im darove.