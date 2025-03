Stigla presuda Europskog suda zbog otpada koji već 15 godina čeka sanaciju

Bila je 2010. godina. Mještani Biljana Donjih gledali su kako im kamioni iz Šibenika, u selo, kraj kuća, dovoze trosku. Danas je sve manje onih koji se toga sjećaju toga.

"Ovi šta su se sićali su umrli. Ja, i ta Babićka šta si jučer bila kod nje. Ja se sićam, lično im nisam dala da voze. Nisam mogla živit od prašine, ja i pokojni muž", ispričala je Antica Škorić iz Biljana Donjih.

I ništa se nije promijenilo - 140 tisuća tona troske još uvijek je u Ravnim kotarima. Loptala su se Crnim brdom razna ministarstva, bio je vrući krumpir u rukama i SDP-ovih i HDZ-ovih ministara. Zbog nemara i nebrige za okoliš i zdravlje ljudi ovih je dana pala druga presuda Europskog suda. Milijun eura odmah, i 6500 eura na dan, do sanacije. U priču se sad, doznaje Dnevnik NoveTV, uključio i DORH.

Crno brdo u Biljanima Donjim - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Traju, doznaje Dnevnik Nove TV, konzultacije i sastanci. Sljedeći korak bit će: razmotriti iskorištavanje troske kao mineralne sirovine.

Mineralna sirovina pogodna za građevinarstvo - tako je u jednom trenutku država okarakterizirala ovu trosku. No, tu mineralnu sirovinu nitko nije htio kupiti, nije bilo zainteresiranih kupaca. Onda je pak država kazala – ovo je otpad, uvrstili su lokaciju u Biljanima Donjim u Plan gospodarenja otpadom. I sad nakon što su rekli ovo je otpad, idu još jednom provjeriti je li ovo pogodno za građevinarstvo.

A Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bio je korak do odabira izvođača radova za sanaciju. No, stvari se sad, izgleda, po tko zna koji put, vraćaju na početak. Jer još 2019. Hrvatska je pisala Europskoj komisiji kako će kameni agregat biti upotrebljen za rekonstrukciju Zračne luke Zadar. Od toga, naravno, ništa. A eko aktivisti koji su od početka gledali što im se to događa pred nosom, na priču o građevinskom materijalu, odmahuju rukom.

Crno brdo u Biljanima Donjim - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Imamo tri neovisne analize, da se radi o kancerogenom materijalu i svi pokušaji da se to proglasi bezopasnim građevinskim materijalom, po ovim analizama su osuđeni na propast", rekao je Zdravko Belušić, predsjednik bivše Udruge Eko Ravni Kotari.

Volio bi, kaže, da ljudi iz DORH-a dobro otvore oči po pitanju Crnog brda.

"Tko je dozvolio da se to doveze ovdje na otvoreni prostor, koji novac iz kojeg je Fonda isplaćen, i tko je podijelio taj novac, jer je pokojni Sadik Čolić koji je bio vlasnik firme MLM istog trena proglasio stečaj, a kad netko proglasi stečaj, tad je zaštićen 'ko lički medvjed", dodaje Belušić.

Resorna ministrica Marija Vučković uvjerena je - pronaći će se krivci "kako bi štete po proračun bile manje i kako bi se naplatili od onih koji su uistinu onečistili lokaciju". Koja je onečišćena prije 15 godina.

