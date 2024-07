Nad Crnim brdom u Biljanima Donjim počeo se nadvijati bijeli dim: "Prije ću ja u zemlju nego što ga oni uklone"

Na plus 36 u zraku, jedino se Crno brdo u Biljanima Donjim ne sklanja sa sunca. Stoji i ne mrda, ljudima ispred kuća, posljednjih četrnaest godina.

Prašine, kažu, nema jer… "nema vitra, kad je vitar onda i ne perem".

Obećanje da će brdo jednom nestati iz njihovog susjedstva, uzimaju s rezervom.

"Svaka čast ako bi to bilo, super. Da nas malo očiste od ove prašine. Ne znam vjerujem li u to... Sad ćemo, pa sad ćemo, prije ću ja u zemlju nego što to dočekan", kaže oprezno mještanka Anka Škorić.

"Da vjerujemo državi? Haha, bez obzira koliko nas je puta iznevjerila, a ne ostaje ništa drugo nego da joj vjerujemo", smatra Sretko Ševo.



Da se radi o ek-bombi, u prilozima Nove TV, upozoravali su i ekoaktivisti.

"Mi već 13 godina upozoravamo da je ovaj materijal u Crnom brdu kancerogen, a po novim istraživanjima, čak je radioaktivan", upozoravao je još u siječnju Zdravko Belušić, predjednik bivše ekoudruge Ravni kotari.

Nakon što brdo za 200 tisuća eura nitko nije htio kupiti, država je u kolovozu 2023. odlučila da se ono ipak treba sanirati.



"Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem", rekao je tada Andrej Plenković.



Vrući krumpir otišao je u ruke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pet mjeseci od otvaranja ponude nad Crno brdo nadvio se bijeli dim. To znači da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao izvođača radova, dugoselsku tvrtku, koja bi za gotovo 18 milijuna eura trebala ukloniti i zbrinuti 140 tisuća tone troske.



Njihova ponuda, tvrde iz Fonda, jedina je bila valjana. Naravno, Crno brdo neće biti uklonjeno već sutra. Slijedi žalbeni rok. A Fondu za ovaj posao treba i suglasnost Vlade za potpis s odabranom tvrtkom.

"Crnim brdom kroz godine loptala su se Ministarstva. Mijenjao se stav o tome radi li se o štetnome ili iskoristivome materijalu. I sve bi to vjerojatno i danas trajalo da Europska komisija nije rekla - stop. Odnosno, Hrvatskoj je naloženo da trosku ukloni ili slijede ogromne kazne", objasnila je novinarka Sanja Jurišić.



Presudu je donio Europski sud još 2019., a u njoj jasno stoji da troska šteti prirodi, ali i zdravlju ljudi. Iz Fonda sad tvrde, bit će uklonjeno za dvije godine.

