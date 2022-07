O neprimjerenom ponašanju turista ispisani su već brojni reci, no neki i dalje nastavljaju šokirati. Tako je bio i s parom koji se u Dubrovniku prepustio strastima.

Mladić i djevojka snimljeni su u ljubavnom klinču posred starog gradskog porta u Dubrovniku. Par se odao strastima pred očima javnosti, a sve je zabilježeno i snimkom.

Par je "obavio svoje", a nakon toga su pobjegli, piše Dubrovački vijesnik.

Lokalni portal dodaje kako je seks na ulicama Dubrovnika postao uobičajena pojava.

Svake godine u Hrvatsku dolazi sve više turista koji svake sezone sve više šokiraju svojim ponašanjem. Od hodanja po gradu u kupaćim kostimima, uriniranja na javnom mjestu, do seksa u javnosti usred bijela dana. Iako bi za sve to mogli platiti novčanu kaznu, čini se da za to ne mare previše. Naime, u zakonu piše: tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 njemačkih maraka ili kaznom zatvora do 30 dana.

Da turiste nije previše briga za moralne osjećaje građana i novčane kazne pokazuje i slučaj iz Splita u kojem su prije malo više od mjesec dana muškarac i žena ulovljeni u spolnom činu na javnoj površini usred dana.