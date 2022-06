U javnosti se pojavila snimka iz središta Splita. Prikazuje spolni čin dvoje ljudi na javnoj površini. O moralu sada nećemo, ali o zakonu hoćemo. U hrvatskom zakonu to je kažnjivo. Doduše, kažnjivo je u njemačkim markama. A oni koji bi ih trebali kažnjavati, čini se, nisu ondje kad trebaju biti.

Moral kao da se izgubio. Dvoje mladih u Splitu nasred ulice prepustilo se strastima - i zgrozilo sve.

"Ja san proša cili svit, nisan vidija da to stranci rade po Španjolskoj, Francuskoj…“, kaže Joško.

Kad počne sezona, ima svega. Novinar Mario Jurič pitao je druge turiste što oni misle o takvom ponašanju. Poručuju kako nije u redu, ali i kako bi njihovoj zemlji zbog seksa na javnom mjestu vjerojatno bili uhićeni.

"Vidila san dva puta uriniranje i to - žena ili cura stoji kraj njega, a on... grozno...", kaže Ani iz Splita.

"Ja vjerujem da veliki gradovi u Europi nisu iznimka. Po meni je to pitanje bontona, neovisno o turizmu. Znam da se ljudi opuste ali ove situacije su too much", smatra Ana iz Zadra.

A i usred bijelog dana se mogu vidjeti ostaci partijanja. Tu su i znakovi upozorenja da je zabranjeno u kupaćim kostimima. Za koje se ne mari. Kazne na papiru postoje.

Zakon piše: tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 njemačkih maraka ili kaznom zatvora do 30 dana.

"To bi tribalo kažnjavat. Ne možete doć u Beč i urinirat. Za to ćete platit 500 do 1000 eura“, dodaje Ani.

"Nije briga nikoga! Ko će regulirat? Evo ode idu auti, a gori je šest znakova da je zabranjeno. Šta ćemo o drugome pričat“, žali se Joško.

A one koji bi se trebali brinuti - građani plaćaju za uspostavu reda. Splitska turistička zajednica poručuje - treba povećati kazne i broj policajaca. Policija pak kaže kako radi sve što je u njihovu opisu posla te su prisutni na terenu, dok privremena Gradska uprava na naš upit danas nije ni odgovorila.

