Ekstremisti na relaciji Banski dvori-Pantovčak: Premijer i Plenković častili se novim epitetima

Dok je premijer Andrej Plenković bio na putu za Osijek, prošao je desetak kilometara dalje od punkta na kojem su bili prosvjednici.

Prosvjedi i ekstremisti ponovno su tema, ovoga puta na realaciji Banski dvori-Pantovčak.



"To onda nije moj ili Vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću", rekao je u ponedjeljak premijer.



"Uvijek se uz takve događaje malo oportunistički lijepe određni karakteri, ali ja bih tu stao", komentirao je predsjednik.

Veći problem vidi u dijeljenju takvih informacija javnosti. Prisjetio se 2014. i prosvjeda branitelja. Dodao je da tada za nikoga nije rekao da je ekstremist, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"To razlog da se daju javnosti podaci iz dokumenta koji bi trebali biti diskrecija državnog vrha, nije to tajna bombe iz '45. godine, niti će se svijet promijeniti zbog toga, ali to ukazuje na neke druge poremećaje", rekao je.



Nije dugo trebalo čekati na repliku premijera. "Milanović nekome govori o mentalnom poremećaju, pa mi smo podvrgnuti njegovom poremećaju već četiri godine", rekao je.

Na pitanje je li to tema za Vijeće nacionle sigurnosti, Milanović je kazao: "Dvije godine on to izvjegava. Imali smo sto tema, pa mi nismo dali smjernice sigurnosnoj agenciji dvije godine, oni rade bez smejrnica. Tajna služba, samo u Hrvatskoj", naglasio je.



Plenković mu poručuje da će se možda sastati kada se ispriča za vrijeđanje Vlade i ministara.

"Dok toga nema - nema sastanka, nema nikakve potrebe da se s njim sastajemo s obzirom da se razilazimo po svim ključnim političkim pitanjima. Ima li ijedno vanjskopolitičko pitanje oko kojeg smo suglasni? Nema", naglasio je Plenković.

To neće biti ni tema na saborskom odboru za sigurnost. Siniša Hajdaš Dončić je odlučan.

"Ne mislim sazivati sjednicu definitivno Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti, a osobito ne na način da me netko docira. Možeš docirati frende svojim jatacima u HDZ-u, meni sigurno nećeš docirati", rekao je.



Za to vrijeme prosvjednici ostaju na cesti do daljenjega.

"Idemo dalje dok god ljudi to budu htjeli. Znači, mi nismo ovdje bez cilja, ovdje smo s ciljem", komentirao je predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac.

