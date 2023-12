Plenković: "Milanović je svašta nadrobio danas. Već četiri godine podvrgnuti smo njegovim poremećajima"

Novinari su ga na počektu pitali o situaciji u HEP-u nakon što je prihvaćena ostavka predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića. Premijer Andrej Plenković kaže kako se još ne zna tko će biti na čelu HEP-a.

Novinari su ga pitali o ekstremističkim skupinama u Hrvatskoj koje je spominjao Zoran Milanović.

"Da se vratimo na stare putove. Što se tiče te opaske. Bio sam tamo 19. 12. 2014. vrlo važan datum, rođendan moje supruge i rođenje sina. Došli smo pozdraviti branitelje jer ih tadašnji ministar nije primao", kaže Plenković.

"Za razliku od pustih teza da je oporba na vlasti, a da je HDZ oporba i sad bi mi bili kao ovi što vode prosvjede u vezi svinjske kuge, još jedna laž. Sa SDP-om se borimo političkim sredstvima. To je velika razlika između njih i nas, pogoovo Milanovića, Docirati mi s kim ću se sastajati, to si on može objesiti mačku o rep. Objasnili smo kakvi su ovo prosvjednici", rekao je Plenković.

O afričkoj svinjskoj kugi i prosvjedu

"Za razliku od proširene precepcije, eutanizirano je svega tri posto svinjskog fonda u Hrvatskoj", kaže Plenković i dodaje kako je zaraza stavljena pod kontrolu te ističe kako Vlada razgovara sa stvarnim predstavnicima svinjogojaca koji dolaze na sastanke, a dodaje kako ministrica Vučković razgovara i s prosvjednicima koji se ponašaju kao lakdrijaši.

"Iza tog prosvjeda ne stoji hrvatski seljak, nego nekoliko manjih strančica koje ulažu u svoju vidljivost pred izbore. To je jadno i patetično", poručuje Plenković i dodaje kako na prosvjednim punktovima nema nikoga dok nema kamera.

Premijer je naveo i što je sve Vlada učinila za Slavoniju.

"Milanović je na hrvatske branitelje poslao interventnu, taj mene nema što savjetovati", dodao je.

"Onaj tko hoće pomoći selu i poljoprivredniku, danas mora biti prvak svijeta u poštivanju mjera. Samo na taj način ćemo pomoći. Ako se ne budu poštovale mjere, imat ćemo problem i duže mjere ograničenje. Cilj je biti strpljiv još dva tjedna. Ministarstvo će uputiti akcijski plan Europskoj komisiji, sukladno razgovorima koji se vode", kaže te dodaje kako vjeruju da će plan biti odobren.

"Moramo se ponašati ozbiljno i odgovorno", napominje.

Na pitanje rade li DP, Most i Suverenisti sa seljacima isto ono što je HDZ radio u šatoru, rekao je: "Kako je to moguće? Kako to staviti na istu vagu? Mislite li da je prosvjed gdje se ministar branitelja neće sastati s braniteljima isto kao kad se ministrica neće sastati s ljudima koji nisu svinjogojci? Ljevica u ovoj priči ne posotji. Oni na istoku Hrvatske ne postoje. Oni sad u zagrebačkim salonim smišljaju narativ koji će pasti na leđa ili teret HDZ-a. A ovdje imamo skupinu manjih strančica koje nisu napravili ništa za hrvatsko selo".

Opleo po Milanoviću

Na pitanja o HEP-u i Frani Barbariću i aferi plin nije htio odgovarati.

Plenković se još jednom osvrnuo na izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

"Vidim da je Milanović svašta nadrobio danas opet. Milanović govori nekome o mentalnom poremećaju? Mi smo već četiri godine podvrgnuti njegovim poremećajima. SOA postoji da procjenjuje neke sigurnosne ugroze. Jedna od njenih zadaća je vidjeti ima li u Hrvatskoj ljudi s aktivnostima koje bi mogle ugroziti ustavnodržavni poredak. On danas ništa nije demantirao, jeste li primjetili? Nismo se našli s čovjekom koji vrijeđa na osobnoj razini? Ma doviđenja, ispričaj se prvo za sve uvrede svima kojima je to govorio kako bi se stvorili eventualni politički pregovori za bilo kakav sastanak. To je apsolutni uvjet i dok toga nema, nema sastanka. Nema ni potrebe da se sastajemo jer se u svim ključnim političkim pitanjima razilazimo. Ima li proruske stavove dvije godine? Ima. Zastupamo li mi stavove podrške Ukrajini? Ima li anti-NATO stavove? Ima. Vrijeđa li visoke predstavnike iz susjedstva s kojima surađujemo? Da. O čemu da razgovaramo?", pita se Plenković.

"Što se tiče dvije ekstremističke skupine, njih nisam identificirao ja, nego SOA. Ta izvješća su podnesena svima kojima je trebalo. Poanta onoga što sam rekao jučer da ovaj kvaziprosvjed toliko apsurdan da su se u njega ukrcali i oni koji veze s njim nemaju, a imaju drugu agendu. To su politički prosvjedi, što strančica, što grupacija koje bi mogle nasilnim metodama ugroziti ustavnopravni poredak zemlje", kaže premijer.

Odron otada u Zagrebu

Komentirao je i odron otpada na Jakuševcu.

"Zvao me gradonačelnik. Odgovornost je grada, gradonačelnika i Možemo. Ako Vlada treba pomoći, pomoći ćemo. Ali mora se znati odgovornost", kaže i dodaje kako je Zagreb od Vlade dobio skoro 26 milijuna eura za gospodarenje otpadom.

"Da bi se postigli dogovori, treba se dogovoriti o konceptu. Ako su to mogle sve županije, valjda može i Grad Zagreb. Mi ćemo pomoći jer volimo Zagreb, ali politička odgovornost je na njima", rekao je Plenković.