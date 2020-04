U današnjem premijerovom posjetu Slavoniji oporba vidi predizbornu kampanju. Tvrde kako su u nepovoljnijem položaju u odnosu na vladajući HDZ jer se oni ne mogu slobodno kretati po Hrvatskoj.

Premijer Andrej Plenković danas je obišao Slavoniju, zbog čega je oporba negodovala.

"Vidite i sami da je Plenković očito krenuo u kampanju prije dva dana kad je potpuno jasno pustio probne balone da će izbori biti u srpnju", uvjeren je Rajko Ostojić.

"Pa ja bih rekao da je u stvari HDZ u predizbornoj kampanji već duže vrijeme zahvaljujući svom stožeru", mišljenja je Miroslav Škoro.



"Ja mislim da su oni cijelo vrijeme u kampanji i da nastoje kapitalizirati ovu situaciju", smatra Nikola Grmoja.



Iz Vlade poručuju kako su današnje aktivnosti odavno planirane. I Plenković danas kaže da se ne radi o kampanji.

"Imamo normalne aktivnosti, ako se reaktivira gospodarstvo normalno je da i Vlada dođe na teren, moramo osjetiti što se događa u različitim hrvatskim županijama", poručuje Plenković.

Upravo u tome mnogi vide problem. Oporba ne može u druge županije zbog zabrane kretanja.

Zabrana kretanja

"Činjenica da premijer nije u istom položaju kao i predstavnici drugih političkih opcija jer mi ne možemo ići nigdje nego na zasjedanje sabora", napominje Grmoja.

"Naravno da vjerojatno mogu ishoditi nekakvu propusnicu mada sam pokušao pratiti tijek ishođenja propusnice elektronskim putem. Nije predviđeno za političko djelovanje dakle morao bi se švercati na nešto drugo", kaže Škoro.

Iz SDP-a kažu, ovo je prvi puta u posljednjih 20 godina da će stranke biti u nejednakom položaju.

"Ovo je prvi put u startu da su neke stranke bitno honorirane i da su počeli kampanju prije kampanje što naprosto nije fer u uvjetima pandemije, epidemije i polukarantene", kaže Ostojić.

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić smatra kako oporba ipak neće biti na velikom gubitku jer tehnologija omogućava kampanju čak i u doba obaveznog rastojanja i zabrane okupljanja.

"Srećom imamo društvene mreže, imamo on-line medije, imamo vas koji sve to skupa pratite i time postoji platforma na koji način stranke mogu djelovati i djeluju zadnjih godinu dana. Ne počinje kampanja s datumom službenog proglašenja", napominje.

Dok bi oporba uglavnom čekala da se steknu uvjeti, koalicijski partner HDZ-a, HNS, na birališta bi što prije.

Tko bi s kim

"Vlada mora donijeti odluke koje će težiti desetke i desetke milijardi kuna i koje će trajati sigurno nekoliko godina i mislim da svaka ozbiljna Vlada i svaka ozbiljna država takve odluke ne donosi zadnji mjesec svog mandata nego prvi", kaže Ivan Vrdoljak.



Bandić je, kaže, za izbore uvijek spreman, ali iako se to u izbornoj godini ne smije - mijenjao bi izborni zakon. Računa da bi time motivirao one koji od izbora apstiniraju.



"Da se pola zastupnika bira direktno, a pola da se glasa za liste koje partijske nomenklature slože u svojim politbiroima. To bi bilo minimum pravednosti", poručuje Bandić.

Mnogi bi mijenjali način glasovanja, traže elektroničko ili barem dopisno glasovanje koje zagovara čak i GONG.

"Ja mislim da za takvu fazu iskoraka treba puno više vremena nego što ga sada realno imamo", poručuje Plenković.



Iako se datum izbora još ne zna, kombinatorika je već počela.



"Našu kolaiciju imamo čvrstu. To je SDP, HSS, HSU i Snaga, zastupnika Aleksića", kaže Ostojić.

Najprivlačnija udavača je još uvijek sama

"Ako se odlučimo za partnerstvo, to će biti zato što želimo snažnije ugroziti SDP i HDZ", kaže Grmoja.

"Samostalno idemo, možda ćemo imati neke manje koalicije na pojedinim izbornim jedinicama, ali samostalno idemo na izbore", poručuje Vrdoljak.



Bandić kaže da je njegov koalicijski partner rad solidarnost i zajedništvo dokazano na djelu, a ne na riječima. Najprivlačnija udavača na desnici odlučila je ostati single.



"Ja bi radije pustio svakoga da se legitimira pred javnošću i da mu ta javnost ili da ili ne da legitimitet pa da nakon toga sjednemo i razgovaramo", poručuje Škoro.

Start još nije službeno označen, ali utrka je već itekako počela.

