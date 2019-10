Premijer Plenković rekao je kako je bio obaviješten o tome da HNS večeras neće doći na koalicijski sastanak.

"Oni imaju svoj sastanak, nakon toga ćemo razgovarati", izjavio je premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ. HNS je odluku o nedolasku na sastanak vladajuće koalicije donio nakon što je postupak mirenja između Vlade i sindikata u školstvu propao te sutra počinje štrajk u školama.

Premijer Plenković komentirao je i slučaj Andrije Mikulića koji je imenovan voditeljem kampanje predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Oporba smatra da je riječ o sukobu interesa, no premijer smatra da sukoba interesa nema.

"Postojala je ideja da na svim županijskim razinama odgovornost preuzmu čelnici županijskih organizacja i to je jedna tehnička odluka. Razgovarat ćemo o tome, ja tu ne vidim nekakav veliki problem. Mislim da se u nedostatku tema koje bi trebale imati pozitivan prizvuk, sada pronalazi ova tema“.

Plenković je komentirao i sutrašnji štrajk u školama. "Meni uopće nije jasno čemu štrajk. Štrajk u mjesecu u kojemu su učitelji i profesori dobili 2 posto veću plaću nego mjesec ranije. Proračun Ministarstva obrazovanja u mandatu ove Vlade porastao je za tri milijarde kuna.

Jeste me dobro čuli? 3 milijarde kuna. To je dosta veliki novac. Ako vam je prioritet obrazovna reforma onda ju pratite financijskim sredstvima. I to je ova Vlada napravila“, izjavio je Plenković.

Nabrojao je potom što je Vlada sve napravila za obrazovanje. Tvrdi da su prosvjetari u mandatu njegove Vlade dobili 11 i više posto veću plaću.

Napominje kako su čelnici sindikata školstva Sanja Šprem i Branko Mihalinec htjeli da Vlada jednostranom odlukom promjeni uredbu o koeficijentima plaća i dodao da to nije dokument o kojem se pregovara nego ga Vlada donosi.

"Mi smo im ponudili za ovu godinu povećanje od dva posto, da su prihvatili tada sada bi bilo još dva posto. Nisu prihvatili da njihovi članovi dobiju uz dva posto još dva posto.

Danas je bio proces mirenja i u okviru mirenja ministar Josip Aladrović ponudio je još dva posto za iduću godinu. Moja poruka je bila, ja vam nudim dva posto, a kada vidimo što je realno, s obzirom na brojne pritiske na proračun za 2020. mi ćemo vama doći s onim što tada bude realno.

Četiri sata smo razgovarali o tim temama i gledali kako da pokušamo izaći u susret koliko možemo i to je kontekst i zato mi djeluje začuđujuće da se u kontekstu razgovora ide sutra u štrajk koji je legitiman način izražavanja volje, ali da li je svrhovit kada Vlada pokazuje dobru volju u to nisam siguran", rekao je Plenković i zapitao se zašto sindikati nisu uzeli dva odmah kada im se nudi kada su bili spremni i za fazne stvari kroz iduću godinu.

Zapitao se što su oni s time dobili. Kaže i da je pritisak na njega i Vladu non stop i da mu je isto je li to pritisak školstva, zdravstva ili bilo kojeg drugog resora.

Kada je u pitanju HNS kaže kako u toj stranci jako dobro znaju realnosti proračuna i jako dobro znaju što je temeljni kolektivni ugovor, granski kolektivni ugovor. Na pitanje ostaje li ministrica Blaženka Divjak na funkciji odgovara da će razgovarati s HNS-om i sve vidjeti.

Ponovio je da će se čuti večeras poslije sastanaka, a na pitanje je li tajnica spremna za sutrašnju sjednicu Vlade kaže da ne zna i da mu ne djeluje da su u toj fazi. Na sjednici vrha stranke donijeta je i formalna odluka da je Kolinda Grabar Kitarović predsjednička kandidatkinja HDZ-a.

Plenković je najavio i kako će u četvrtak na sjednici Vlade najaviti promjene vezano za blagdane, dok će 16. listopada Saboru podnijeti izvješće o radu Vlade.