U Uredu predsjednika Zoran Milanović se obraća predstavnicima medija. Danas su u Banskim dvorima održane sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Danas je u Banskim dvorima održana sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Iz Vlade su najavili da će nakon sjednica biti objavljeno priopćenje za medije.

Podsjetimo, nekoliko dana je trajala javna prepirka predsjednika Milanovića i ministra obrane Maria Banožića. Posljednja informacija na toj relaciji bila je da je ministar obrane predsjedniku Republike uskratio korištenje helikoptera.

Predsjednik Zoran Milanović održava konferenciju za medije na Pantovčaku.

"Upozoravao sam u danima pred sastanak o nizu problema. Nabava borbenih aviona je dobra stvar, ali ne može cijela vojska biti talac toga Problem je bio u dvije riječi. Tražio sam, predlagao da zajedničko priopćenje bude da je Vijeće zaključilo da materijalno stanje u Oružanim snagama nije zadovoljavajuće. To nije bilo prihvatljivo. Meni nije bilo prihvatljiva lakirovka i mazanje očiju javnosti tako da se nismo ništa dogovorili, a na sastanku Vijeća za sigurnost jesmo", rekao je.

"Što se tiče slučaja Burčul, oni su rekli da se tu ništa ne događa. Ja o tome neću razgovarati ni sa kime osim s Plenkovićem. Rekao sam premijeru da on to mora riješiti", dodao je.

"Ministar vjerojatno računa da će mi nešto baciti preko plota, na stol, i da ću ja to potpisati. Kad ja krenem koristiti svoje ovlasti, a ministar je ponizio i devastirao jednog uzornog časnika, neće biti dobro. Ja mogu razriješiti bilo koga. Je li to način? Ne, neću, to je pitanje vojničke časti koju neki ljudi to ne razumiju."

"Ja ne mogu preći preko toga. Ova vrsta mudrovanja, da se javnosti ne kaže ništa. Ovdje trebamo akciju u okviru onog što je moguće. Ja želim da Hrvatska vojska ne budu glineni golubovi", objašnjava.

"Mi kupujemo avione. U redu. I onda ćemo reći da nam je proračun za vojsku narastao za milijardu eura. Kupujemo ferarija sa klocnama. Peljamo ga u avliju.To je besmisleno. Kupili smo i vrhunske haubice, to je sve napravio Kotromanović. A ja sad moram objašnjavati zašto se nismo dogovorili formalnosti."

"Očekujem da premijer bude odgovoran i da na sebe preuzme odgovornost. Radi se samo o njemu, nikakav Banožić i nitko drugi", komentirao je.

"Ministar Beroš je odgovoran za puno više novaca nego ministar Banožić", rekao je.

"Sjetite se kad je Kolinda rekla da će zabraniti vojni mimohod u čast pobjede. Sjećate se što smo onda napravili? Onda smo se našli u vili Weiss i izvukli smo ju iz situacije u koju se uvalila. E, to je vrhovni zapovjednik. Kad sam ja bio premijer, a ona vrhovna zapovjednica, na sjednicama Vijeća za obranu, ona je sjedila na vrhu stola. Ja mogu bit džentlmen, ali budala nisam", naveo je.

