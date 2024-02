Najmanje more na svijetu: Karinjani, ali i struka, ne vide prepreke da Karinsko more oduzme titulu Mramornome

Karinjani, uvjereni da je njihovo Karinsko more najmanje na svijetu, odlučili su tu titulu oduzeti Mramornome moru.

"To more ima površinu od nekih 11 i pol tisuća kilometara kvadratnih, a Karinsko more nešto manje od šest kilometara kvadratnih", objasnio je dr. sc. Josip Faričić s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Iako je po geografskoj terminologiji riječ o zaljevu, Karinsko more i dalje ima šanse biti okrunjeno kao najmanje na svijet upravo zahvaljujući svojem imenu.

"Kod Karinskoga mora, imamo riječ more koje je dio imena. To je doista dio tijela slane vode, dio je Jadranskog mora, ali kada gledamo u globalnim razmjerima, i cijelo Jadransko more mogli bismo tretirati kao zaljev Sredozemnog mora", dodaje dr. sc. Faričić.

Osim toga, riječ je o slanoj vodi koja je stanište brojnim morskim ribama.

Koji su sve razlozi zbog kojih su mještani Karina zainteresirani za proglašenje Karinskoga mora najmanjim na svijetu, pogledajte u videu.

